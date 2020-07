A 50 años de la perla: 'Está entre las 15 mejores salas del mundo'

'Nunca me imaginé que me iba a tocar estar al frente del auditorio cumpliendo 50 años', dijo Roberto García Gómez, hoy director del Auditorio Juan Victoria, con voz de nostalgia y la mirada absorta.

El gigante cultural cumplió las 'bodas de oro' y esto no es poca cosa, a pesar de que hoy al escenario principal lo ocupa la pandemia. 'Hay un reconocimiento internacional de las cualidades que tiene la sala. En el país, es la única con un órgano incluido, debe estar entre las 10 o 15 mejores salas del mundo', acentuó.

En este marco, era necesario celebrar los 50 años, pero hoy las prioridades son otras. 'Nunca imaginé que nos iba a silenciar de esta manera, tan brusca, habíamos organizado tantas cosas, convocado a personalidades que pasaron por acá', acentuó el director.

Pero más allá de lo que no pasará (por la pandemia), vale rescatar lo que quedó en el camino. Con la misma nostalgia, García Gómez recuerda: 'Hay una actitud común entre la gente que viene a tocar al interior, vienen con miedo pero se van queriendo volver, Piazzola, orquestas sinfónicas enteras, todos quedan maravillados con la acústica, porque se puede percibir el estado natural de su música', reconoció.

Este es el resultado de un trabajo que considera 'impecable' a manos del ingeniero Juan Victoria: 'Lograron concretar esta obra maravillosa, el otro logro es que todas las instituciones musicales y artistas que han pasado han hecho un gran aporte a la cultura de San Juan'.

'Cada vez que entro en la sala me emociona, en aquellos años que era más chico venir a tocar al escenario del auditorio era tener una gran preparación, me decían que si me equivocaba la gente te escucha y se va a notar, entonces los músicos nos preparábamos de manera extra, es muy respetado', concluyó.