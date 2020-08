Comienza una nueva edición del Tango Buenos Aires Festival y Mundial

View this post on Instagram

Familiares, colegas y amigos rinden tributo a la vida y obra del gran coreógrafo y bailarín @juancarloscopes_oficial, un ícono de la porteñidad de todos los tiempos. Elegido por el público como el "Bailarín del siglo XX" Juan Carlos Copes es hoy una leyenda viva del tango danza. Es una figura de renombre internacional, que protagonizó espectáculos históricos que recorrieron el mundo, sobre todo "Tango Argentino" en los ochenta, y formó generaciones de artistas al plasmar en sus shows ideas totalmente nuevas. Como mito del tango le rendimos hoy un homenaje especial.