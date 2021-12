Joan Manuel Serrat se retira de los escenarios

Esta semana y para sorpresa de muchos fanáticos, el cantautor catalán Joan Manuel Serrat, de 77 años, anunció su retiro de los escenarios.

Luego de 65 años de carrera, el artista se despedirá con una gira en 2022 que comenzará en Nueva York, pasará por América Latina y terminará en Barcelona, la ciudad que lo vio nacer. “Lo que he decidido es despedirme en persona. No me gustó sentirme despedido por una plaga. Por eso me planteé ir al lugar más natural para hacerlo, con el público enfrente, lleno de gratitud y alegría”, comentó el artista.

En la noche del miércoles se conoció un comunicado relacioado con Serrat: “Después de una inactividad forzosa, obligada por la pandemia global de covid-19, Joan Manuel Serrat regresa a los escenarios con una última gira, 'El vicio de cantar 1965-2022', con la que quiere despedirse personalmente del público con el que ha compartido vida y canciones durante más de medio siglo”.

El último concierto de Serrat fue en febrero de 2020, en la gira “No hay dos sin tres” que hizo junto a su amigo Joaquín Sabina y que quedó interrumpida por una caída en el escenario del cantante andaluz.