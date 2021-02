Rosario Ortega y su disco ´El otro lado´

Nacida en una familia de artistas, Rosario Ortega se destaca por su sensibilidad con la música y, recientemente, presentó su segundo disco solista.

El nuevo álbum está integrado por once canciones en diferentes ritmos y se titular “El Otro lado” y sobre su nuevo trabajo la joven comentó: "Para mí es muy liberador poder sacar el disco finalmente; si bien ya había adelantado algunos singles, me doy cuenta que el disco en sí tiene un peso y un valor importante, se genera un viaje musical y me alegra haber podido cerrar un año tan adverso y con tantas limitaciones soltando 'El otro lado'", dijo a Télam.

Además la joven grabó, hace pocos meses, una versión de "Algo tonto" (Somethin' Stupid), de C.Carson Parks (registrada en 1966 y popularizada un año después por Frank Sinatra y su hija Nancy), que integrará el nuevo álbum que prepara su padre.



Su nuevo trabajo musical reúne canciones que nacieron a partir de viajes y encuentros con músicos y productores como los mexicanos Marian Ruzzi y Ernesto "El Netito" García, y los argentinos Matías Cella, Salvador Colombo, Nahuel Barbero, Mariano Di Césare y Lautaro Cura.



Varias de las canciones fueron creadas antes de la pandemia y otras en estos últimos meses, como es el caso de "Tardes de verano".

Fuente: TÉLAM