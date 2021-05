Norita Mergó: ´Luego de ser madre, en lo musical estoy en un renacimiento´

Nunca pasa desapercibida, sus 183 centímetros de altura llaman la atención y hacen que todos miren a Norita Mergó mientras que ella, perdida en el mundo de la música, “toca” sus canciones preferidas en varios bares y eventos de San Juan.

Entrevistada por Diario 13 San Juan, esta “mujer activa” y luchadora comenzó hablando de sí misma y dijo: “Me presentaría haciendo lo que me gusta, me parece la mejor forma, el punto donde se une el "ser" con el "hacer", donde la expresión se manifiesta y fluye, permitiendo así, que la presentación sólo suceda, y con ella la conexión y la empatía”, dijo Norita para romper el hielo.

Luego y con la posibilidad de definirse a través de cinco adjetivos Mergó enumeró: “Creativa, divertida, cordial, sensible y emotiva”. Luego habló de su presente y dijo: “Mi actividad actual es ser DJ, y reconociéndome como tal, digo esto porque estuve mucho tiempo dedicándome a ser madre, por eso creo que en lo musical estoy en un renacimiento. También me dedico a la sabiduría del tarot, que es una gran guía que nos invita a transitar el camino de la mejor manera, y de forma evolutiva”, comentó sobre otra de sus actividades.

Madre de dos niñas de 11 y 13 años, Norita habló de la maternidad y dijo: “La crianza la encaro con paciencia, transformándome en el paso del tiempo, para entender los cambios tan propios de los humanos (por suerte😊), para tener mayor entendimiento y comprenderlas desde el amor, por supuesto. Nos ayuda mi mamá, que pasan mucho tiempo con nuestras hijas, se disfrutan y eso, me da la oportunidad para disfrutar lo que hago estando tranquila, porque sé que están bien. Somos un gran equipo”, comentó Nora.

En pareja, desde hace años, con el reconocido DJ y conductor de radio Hugo Buonamico, la entrevistada dijo sobre su relación: “Con Hugo nos conocimos en el 2003 cuando él ponía música en un boliche muy copado de San Juan. Se me había roto el encendedor y le pedí fuego a él y ahí se produjo el flechazo mutuo y desde ese día no nos separamos. Juntos aprendimos un montón, conversamos de varios temas, me esperó seis meses para un beso. Todo siempre fue y es muy divertido, compartimos un montón de cosas, tenemos muchas cosas en común como la música que todo el día suena en casa, seleccionando, subiendo, grabando música. Tenemos muchos proyectos y siempre está el amor, que a pesar de todas las situaciones que hemos pasado, es fuerte y es grande. Me encanta compartir estos momentos con él y en familia con nuestras hijas”, comentó.

Acerca de sus comienzos como DJ, Norita recordó cómo se inició en esta profesión: “La música siempre fue muy importante para mí, desde que tengo uso de razón siempre todo estuvo relacionado con la música, encuentros familiares, lo que sonaba en la radio, entonces yo crecí con eso. En la adolescencia fui a una escuela de arte, en donde estudié música, donde aprendí de tiempos, compases, ritmo y creo que eso es básico para hacer cualquier cosa relacionado a la música. Todo eso sirvió para darme cuenta de que quería hacer algo relacionado. Hay gente que elije tocar un instrumento como un medio de expresión, nosotros lo hacemos con las bandejas, los discos o los cd. Cuando lo conocí a Hugo todo se fusionó porque él, con toda su experiencia, me ayudó a crecer a mí también. Hugo siempre fue muy noble en ese aspecto y ha compartido su sabiduría porque es una persona muy abierta. En definitiva, la iniciativa fue mía pero al encontrarme con Hugo se me facilitó todo un montón”, comentó Norita.

En un lugar, ocupado tradicionalmente por hombres pero conquistado por las mujeres, Mergó recordó: “Si alguna vez me criticaron por ser DJ no lo sé o no me importó o no le di valor a las críticas por ser mujer. Si recuerdo que no habían mujeres tocando música en ese tiempo y lo que puedo haber notado fue que era difícil la apertura en cuento a lo mental de darle lugar a una mujer porque si habían DJs pero en su mayoría eran hombres. Quizás me criticaron, porque siempre sucede, pero me focalizaba más en lo que a mí me importaba que era poner música”.

En un momento de apuesta al cambio Norita y su familia dejaron San Juan para instalarse en Córdoba, provincia natal de Buonamico y sobre esa decisión la DJ comentó: “Irnos a La Falda fue renovador, porque genera muchas expectativas y vas con un bolso lleno de sueños y con un abanico de posibilidades. Nuestras hijas eran pequeñas y estuvimos siete años allá. Me encanta esa provincia pero un día sentimos la necesidad de volver, una atracción nos trajo de nuevo a San Juan. Extrañábamos la familia, los amigos, fue renovador tanto irnos como volver, pudimos valorar tantas cosas y redescubrir otras y desde ese lugar fue muy positivo. Volver a San Juan se dio casi de manera natural y las situaciones nos acompañaron para que pudiéramos hacerlo… todo se dio en tiempo y forma”, recordó Norita.

Para finalizar la entrevistada habló de sus proyectos y comentó: “Siempre tengo proyectos, ahora estoy armando un gabinete estético, soy esteticista y me encanta eso. También tengo otras posibilidades como DJ, las nenas, los colegios, el tarot. Quiero seguir mejorando como DJ, poder ir abriendo otros caminos, otros lugares que se prendan a esta nueva onda de pasar un buen rato escuchando música en medio de esta situación de pandemia que nos ha cambiado tanto, la idea es buscar más amplitud en cuanto a los lugares en donde se pueda actuar o tocar… porque mi deseo, más que sueño sería hacer siempre lo que amo”.