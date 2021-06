Paula García Fleury: ´Lo primero es respirar, sentir y cantar lo que me atraviesa´

Invitada a sumarse a la propuesta de “Mujeres Activas” de Diario 13 San Juan, Paula García Fleury comenzó la entrevista y en su presentación dijo: “Es difícil presentarse o describirse, pero creo que puedo decir que soy artista, y tengo constantemente la necesidad de crear y expresarme. De transformar mi realidad y mis sentimientos a través del arte. Disfruto muchísimo de compartir y creo en la magia. La alegría y la risa es mi prioridad y quizás mi misión en este mundo”.

Autodefinida como apasionada, creativa, intensa, ansiosa y “muy manija”, Esha vive un momento especial de su vida por el lanzamiento de su segundo trabajo discográfico llamado “Pieles” que puede escucharse en todas las redes sociales de la artista.

Egresada como profesora de teatro, la entrevistada ejerce actualmente su profesión en un jardín de infantes y una escuela primaria de zona rural del departamento Jáchal cerca de donde vive Paula con sus hijos.

Acerca de sus comienzos en el arte, la cantante dijo: “Siempre me apasionó el teatro la música, la pintura, y la danza. A los 11 años empecé a estudiar comedia musical. Y lo que más me costaba era la danza y cantar me daba mucha vergüenza. Así que por cuestiones económicas y de tiempo supongo, me incliné por el teatro con el gran Oscar Kümmel. Luego seguí estudiando con otros maestros y me especialicé en clown e improvisación”, dijo acerca de su formación y sumó: “Fui mama muy joven así que el tiempo me alcanzaba para poco. Pero con mucho apoyo de mi familia, pude terminar de cursar el profesorado de teatro”.

La música siempre fue una parte importante en el proceso de creación de Paula y sobre sus inicios en esta rama del arte dijo: “Me detengo en esta pregunta a expresar algo que me hubiera hecho mucha falta escuchar hace años: ´los límites están en la cabeza´. Eso sentí cuando conocí el mar (de grande) tanto con el canto, la música y con la danza, siempre tuve vergüenza, miedo y tenía en mente que yo no podía hacer nada eso. Años estuve sin siquiera intentar tocar un instrumento porque me sentía incapaz. Y en la inmensidad del mar me sentí capaz de todo. Ahí creamos la primera canción que se llamó ´Brisa de Mar´. No tengo una voz increíble, y soy súper torpe con la guitarra, porque estuve años poniéndome limitaciones únicamente mentales sin siquiera intentarlo. Todo es práctica, voluntad y fortaleza”, dijo la entrevistada acerca de sus temores.

“Yo todavía tengo vergüenza de cantar y de tocar cualquier instrumento, de hecho aún estoy aprendiendo, pero cantar lo que siento y transformar así mi realidad para regalarme una sonrisa, me cambió la vida”, manifestó feliz por el momento que le toca vivir.

“Las canciones que hago, hacen simples mis entramados y marañas mentales. Después de cantar lo que me pasa es que siento un alivio enorme. Compongo con mi voz, las letras y las melodías. Como lo siento. Luego me acompañan con instrumentos y buscamos las sonoridades más copadas para la canción. Pero lo primero es respirar, sentir y cantar lo que me atraviesa”.

Decidida a vivir de manera más apacible y conectada con la naturaleza Paula recordó: “En el 2019 cuando me vine a vivir al campo, fue muy difícil estar sola con mis peques acá y lo sigue siendo. Y la música fue nuestra compañera. Una de las primeras canciones la hice para calmar a mis hijes después de una pelea. Y fue tan mágico como se transformó la realidad, que elijo cantar como forma de vida, para siempre”, detalló.

Reconocida como cantante y actriz a Paula no le fue fácil instalarse en el medio cultural de la provincia y así lo recordó en Diario 13 San Juan: “En San Juan es difícil hacer arte. Es pura inversión y muy poca remuneración. Pero hay una cantidad de artistas poniéndole tanto amor a lo que hacen que eso va a cambiar y estoy segura de que cuando la gente vea todo el arte que hay acá, hecho con tanta pasión, vamos a conquistarles el corazón. Es importantísimo el apoyo del público, de la familia, amigues, en las redes, en las plataformas. Que compartan lo que hacemos. Como así también el apoyo que nos damos entre artistas, porque se está gestando una manada hermosa que va a cambiar mucho las cosas. Hay organizaciones laburando por nuestros derechos, como la OMA o la COLECTIVA” detalló y Paula sumó: “Necesitamos apoyo del Estado y espacios para trabajar. Los lugares públicos y teatros deben ser accesibles para que los artistas podamos hacer shows de calidad para el público como se lo merecen y como nos lo merecemos nosotros”, precisó la entrevistada.

Su carrera como cantante comenzó con el lanzamiento de su primer disco “Sos un viaje” y sobre esa producción Esha recordó: “Mi primer disco fue hecho en 2019, sin querer. Jamás me esperé que algo así me sucediera. Jugando con Kevito Borenzstein (el productor y músico de ambos discos) en el mar, empezamos a componer. Al tiempo me agitó a hacer un disco. Yo jamás había cantado delante de nadie, me temblaba todo. Pero fue algo que sentí de corazón y con mucho amor, así que lo hice y hoy lo elijo, espero para siempre”, dijo y sobre su nuevo trabajo precisó: “Pieles, fue distinto. También desde el juego y el amor, pero mucho más consiente en cuanto a la producción. Es un disco en el que me permití habitar la tristeza y la vulnerabilidad, cante para sanar vínculos y heridas. Siento que son canciones con las que me permití romperme la piel y ver que más hay adentro mío”, comentó.

“Estoy en un proceso de sanación desde hace muchos años, conociendo y aceptándome, abrazando mis heridas y mis estrías. Romper la superficie, y encontrar la voluntad, el amor propio”.

Sobre el concepto de “Pieles”, Esha dijo: “Trabajamos con el concepto del papel junto a Resguardo Laboratorio, realizadores de vestuario y caracterización. También se sumaron Peperina y la China Riboli, quienes hicieron el arte de tapa y la sesión de fotos. Trabajamos una puesta en donde el vestuario es frágil y de papel, dispuesto a mutar en escena. Permitiéndonos ver la magia que sucede cuando la materia se rompe y se transforma. En este disco hay muchas colaboraciones de artistas que admiro mucho, entre elles: El niño AVE, Juampi Lisi, Peperina, Malegria, Wonko, El chacal y Nicolás de Sanctis”, comentó Paula a Diario 13 San Juan.

En medio de la pandemia por el Covid 19 Paula habló de su experiencia propia y de cómo vivenció este momento inesperado: “Creo que a todes nos perjudico en planes, proyectos, hay personas que perdieron a seres queridos, trabajos, fue y es durísimo. Pero necesario, para mirarse, para empezar a elegir la vida que queremos vivir, para no perder el tiempo en cosas que nos hacen daño. En cuanto a lo profesional, soy docente, pude seguir trabajando en la virtualidad, hoy en día estoy saturada. El sistema no estaba preparado para esto. De hecho hace rato comenzaron a verse sus falencias, otra cosa para re pensar: LA ESCUELA. Es URGENTE cambiar el modo de educar. Familias enteras sufriendo por el MODO. Necesitamos gente capacitada, y capacitaciones, necesitamos reinventar el QUÉ, CÓMO, POR QUÉ Y CUÁNDO ENSEÑAR”, dijo Paula en su rol de docente. Luego a nivel artístico comentó: “En cuanto a lo profesional en la música, muchos proyectos copados se dieron de baja, pero tuve más tiempo para crear todo en calma y con más conciencia”, reconoció.

En cuento a sus proyectos la entrevistada dijo: “Esta difícil proyectarse, pero a corto plazo, presentar el disco en vivo. Seguir laburando con Hippy Muerto Producciones, que es la produfamily que me acompaña en este viaje, sacando nuevas canciones que ya hemos comenzado a grabar y trabajar. Por otro lado, mi sueño es vivir de la música y el teatro, tener más tiempo para compartir con mis hijes. Y viajar con ellos muchísimo”.

