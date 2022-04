Julio Domínguez: “El amor por la música fue a primera vista”

Haciendo foco en los grandes talentos locales, la columna que entrevista a los artistas sanjuaninos, hoy “viajó” desde la virtualidad a Buenos Aires en busca de un gran músico que, día a día, crece en talento y popularidad.

Estamos hablando de Julio Domínguez, el violinista y violista que hoy divide su tiempo entre presentaciones en teatros, Festival Lollapalooza, televisión y componiendo música para series y películas.

Julio con Pericles, su gran compañero.

Al comienzo de la entrevista, el artista comenzó diciendo a Diario 13 San Juan: “Soy Julio Domínguez músico, violinista y violista. Nací en San Juan, me formé allá hasta la adolescencia, y luego me radiqué en Buenos Aires”.

Luego Julio agregó: “Mi trabajo actual por suerte es mi propia vocación, soy primer violín de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, trabajo alternativamente en otros proyectos de música de cámara como dos cuarteros de Cuerdas en los que cumplo diferentes roles. En el Cuarteto Gianneo soy violista y, en el Cuarteto Divergente soy violinista. Se trata de dos cuarteros de cuerdas muy diferentes entre sí, no solo por el abordaje de la música sino también por los contenidos que cada uno de ellos ofrecen y los integrantes que los componen”, dijo Domínguez orgulloso de sus actuales trabajos.

Acerca de sus comienzos, el músico relató: “El amor por la música fue a primera vista, cuando mi madre me llevaba a un templo evangélico donde había una violinista que era sobrina de mi padre. Me pasaba horas frente a ella hipnotizado con el violín. Luego empezamos a armar un violín de juguete casero que me acompañó parte de mi niñez hasta que apareció mi primer violín verdadero. Cambié una bici cross a un conocido por un violín de estudio para empezar a estudiar de manera institucional en la Escuela de Música en San Juan”, expresó.

“Todavía conservo aquel violín de juguete que hicimos con mi padre, con cuerdas de tanza, un estuche de fantasía que había hecho con una caja de alfajores que me servía para guardarlo y protegerlo”, recordó con emoción.

Luego de su formación y con un talento manifiesto, Julio dejó la provincia a los 17 años: “En ese momento en el que gané mi primer contrato en el Teatro Colón de Buenos Aires. En San Juan ya tenía un cargo profesional en la Universidad Nacional de San Juan a los 13 años, una oportunidad que me desarrolló y formó como músico a una edad inusual y muy precoz”, comentó el entrevistado.

Con familia, amigos y colegas en su provincia natal, Julio comentó: “Con San Juan, estoy en contacto habitualmente y toqué muchas veces con músicos, por ejemplo con la Orquesta de San Juan en diferentes oportunidades y, probablemente este año vuelva a tocar como solista con la Orquesta de allá, a través de una invitación que me tienen muy motivado para volver a hacer música con mis colegas de allá”, comentó sobre sus futuros planes.

Con una mirada introspectiva sobre el momento de Covid 19 y aislamiento del mundo, el artista no dudó en reconocer cómo vivió ese momento especial y dijo: “La pandemia sin dudas me reformuló muchas cosas, cambió otras tantas y me hizo volver a conectar y proyectar conmigo mismo en primer lugar. Nacieron luego otros proyectos como el Cuarteto Divergente, liderado por Alejandro Terán, un artista de Buenos Aires, arreglador, compositor que siempre me conecta con el presente, y todos los artistas populares de diversos géneros, con los cuales interactuamos constantemente. Con la formación recientemente tocamos en el Lolapalozza junto a Louta, en un show inolvidable que siempre voy a guardar en mis recuerdos, un festival realmente te impresionante”, comentó el entrevistado sobre su reciente experiencia.

Con muchos proyectos y compromisos por delante, Julio contó a Diario 13 San Juan: “Este año, entre otras cosas, tocaremos junto Zoe Gotuzo, BB Asul, Paco Amoroso, Ca7triel. También grabé junto a Marcela Morelo pos pandemia, con Julieta Venegas, Bajo Fondo, Juliana Gattas de Miranda, Pimpinela. Hicimos la música de varias series y películas como “Hoy se Arregla el Mundo” (Netflix) con Leonardo Sbaraglia y acabamos de terminar la música para la serie de Ricardo Fort (Amazone Prime) entre otras cosas”, comentó el entrevistado.

Al final de la charla y con la humildad a flor de piel, Julio nos confesó sus sueños: “En este momento es mi familia, mi querida provincia, compartir con mis hermanos que siempre añoro y extraño, un sueño imposible es volver a tener y vivir con mis padres que ya no están en este plano, disfrutar de las cosas simples de la vida, un almuerzo un asado con mi seres amados, que no siempre los puedo ver y tener”.