Anna K Franco la multifacética escritora argentina que superó los limites

Anna K Franco es conocida en toda Latinoamérica por ser una de las escritoras que conquistó al publicó joven. Con su pluma llevó a las letras historias que cautivaron, conmovieron y enloquecieron, siendo hacedora de un enorme fandom, es decir fanáticas de sus obras. La joven escritora que hoy es parte de la Editorial VRYA charló en exclusiva con Diario 13 sobre su trayecto profesional, su nueva novela y sus proyectos a futuro.

De este modo, la oriunda de Quilmes confesó que ‘es muy lindo recibir la retroalimentación de los lectores. Yo estoy en las redes sociales en contacto con ellos’. La base de su éxito son los lectores que llevaron a otro nivel cada uno de sus escritos. Ella lo sabe y por esto es por lo que está en permanente contacto con ello. Siempre busca conocer sus comentarios y ‘es agradable y la verdad que hubo un gran crecimiento ya había tenido mucho éxito con la primera publicación de Rebelión’. A su vez recordó que también hubo una gran aceptación de su novela Tercera Guerra Mundial, pero lo que más le llama la atención es el crecimiento con Brillarás ‘así que muy contenta de qué libro guste y de que a pesar de que el primer libro de la trilogía Brillaras salió en el 2018 siga teniendo hasta hoy tanto éxito’.

Pero su vida literaria no se inicio en el 2018 o con su libro Rebelión. Esto se debe a que todo inició mucho antes. De acuerdo con lo que comentó a este medio, ‘comencé a escribir a los 8 años haciendo una revista a la que un día decidí escribir un cuento. Ya los 13 años empecé a escribir novelas’. De esta manera no dudo al decir ‘así que la escritura ocupa un lugar central en mi vida, es mi manera de comunicarme, de expresarme, de transmitir ideas y sentimientos. Así que tiene un lugar de privilegio.’

Su inspiración es incalculable. Muchos autores buscan mantener en secreto esos detonantes que los llevan a la creación, pero Anna no. Ella mencionó ‘creo que me inspira mucho la realidad, mi intuición, la observación de las personas en general, las situaciones de cuestiones que la gente atraviesa. Así que creo que mi proceso creativo puede surgir de cualquier manera o estímulo’. Del mismo modo detalló ‘una vez me pasó que al ver una foto pensé en querer plasmar esa escena en una historia y de allí nació mi novela Malas Intenciones’. También explicó que ella usa dos nombres para sus novelas dependiendo del género. En el caso de la ficción firma como Anabella Franco, pero en el caso de lo juvenil es Anna K Franco.

La novela que la tiene como una de las reinas de la escritura en las redes sociales es Brillaras, destinada para un público más juvenil, ‘sugirió de querer trabajar el tema del duelo en la recuperación personal, del descubrir nuestras propias cualidades, de la maduración y de ahí surge algo distinto’. Por esto añadió, en cuanto a su proceso laboral de escritura ‘voy desarrollando distintas líneas personajes que se van profundizando, evolucionando a lo largo de la trama. No tengo un horario fijo para escribir’.

En cuanto a su nueva novela El Último Verano, Anna K Franco expresó ‘espero que los lectores lo disfruten, que tengan tanto éxito como la saga Brillarás’. A la vez mencionó ‘sé que a veces al tratarse de un libro individual es un poco más difícil, pero tiene tema muy interesante que nos atraviesan como personas y como sociedad actual por ejemplo la salud mental juvenil, nuestras frustraciones, nuestros deseos y cómo concretarlos a pesar de ciertos impedimentos´. En este sentido aseveró ‘así que puede despertar muchas ganas. Esto eso es lo que espero’.

Como muchos escritores ella sigue soñando. Si bien ya cumplió muchas de sus metas, su evolución es constante. ‘He cumplido con mucho trabajo porque no es solamente un placer, sino que también es un trabajo, así que creo que conseguido mucho y una cuestión que me encantaría alcanzar es que existiera una serie o películas de alguno de mis libros’. Al mismo tiempo declaró que también le gustaría que existieran traducciones a otros idiomas ya que por el momento esta en habla hispana y distribuido en varios países de Latinoamérica y en España.