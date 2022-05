Mariana Pavola en exclusiva: 'Escribir me salvó la vida'

Mariana Pavola, es una autora mexicana que la está rompiendo en los distintos puntos de habla hispana con su saga La Nación de las Bestias bajo el sello de la Editorial Océano. En exclusiva, previo a su presentación en la Feria internacional del Libro habló con Diario 13 y comentó en los diferentes pormenores de su vida en la literatura y de su último libro

Es así como Mariana señaló que su inicio en la literatura 'fue una forma de salvar mi vida'. A la vez comentó 'antes de ser escritora fui artista durante mucho tiempo'. En el mismo sentido detalló 'en las portadas de mis libros son obra mía'. Seguido explicó 'casi una década de hacer obras de arte llegue un punto en que mi trabajo ya no dio para más. Fue muy extraño, yo pensé que iba a ser artista toda mi vida, que me va a morir siendo artista y de repente deje de hacer arte y por muchos problemas personales deje la obra artística y y de repente empecé a escribir para poder salir de esta depresión de no poder tener un sentido de la vida y así fue como nació La nación de las bestias'. A ello enfatizó 'nunca estuvo en mis planes escritora'.

Al consultarle cómo definiría su estilo de escritura, ella definió en pocas palabras como macabro 'creo que es una mezcla muy marcada de crueldad con ternura. Tiene mucha fantasía, hay cierto pesimismo en ellos pero con una ternera muy inherente al ser humano y hay mucha belleza'.

En cuanto a su libro en la nación de las bestias señaló que cada uno de sus ellos 'fue escrito de una forma diferente, no es una historia común. Se que estamos acostumbrados con estilo de narración muy diferente. Entonces que haya tenido tanta aceptación me hace muy feliz todos estamos contentos hasta dónde ha llegado la historia'. A su vez marinera explicó que fue un desafío muy grande escribir esta saga y que llevo una investigación para poder afianzar este mundo. Cabe decir que en esta FIL hizo la presentación oficial del segundo tomo.

Mariana es la creadora de un nuevo género dentro de la literatura, sucede que ella mezcló lo policial con la fantasía. 'Es verdad que de este estilo no leído nada. Siempre se ha encontrado diferenciado y nunca unido' comentó. A su vez añadió 'fue algo muy espontáneo Un segundo amor es la precuela de La nación de las bestias y se considera más una novela policíaca que fantástica porque si existen elementos fantasía pero hay otro tipo de cosas que lo llevan a lo policial'.

En su anhelos esta seguir escribiendo, aunque confesó que tiene proyectos de varias novelas que proyecta su carrea de acá a diez años, por lo que planteó 'tendrán mucha Palova para años'.