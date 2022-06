Julia de Nardi: “Estamos entendiendo que el trabajo y la lucha es colectiva”

Atenta a todo lo relacionado con la danza en San Juan, Julia de Nardi habló con Diario 13 San Juan y en su relato, dejó a la vista su pasión por lo que hace desde hace años: bailar.

En el comienzo, la entrevistada se presentó y dijo: “Soy María Julia, pero me nombro Julia, creo que tiene más fuerza. Mujer, bailarina, trabajadora incansable de mi profesión: Docente, directora y gestora”, comenzó diciendo la artista.

“Tengo 36 años. Soy todo lo que tiene que ver con el trabajo en el mundo de la danza: coordino el taller de danza ´Cuerpo Presente´, gestiono ´Espacio en movimiento´, un ámbito de formación y creación, soy creadora de Fuera de Eje, colectivo de creación de obras de danza en vínculo con otros lenguajes, donde he dirigido e interpretado obras que son muy importantes para mí”, detalló y agregó: “Es un proyecto de creación y gestión de obras de danza en cruce con otros lenguajes, una manera de visibilizar lo que concibo como danza, y sobre mis intereses escénicos. Un colectivo que tuvo muchas personas adentro. Tuvo muchos momentos. Va mutando de acuerdo al proyecto, de acuerdo a los intereses. Es la idea también, no sostener un elenco para todas las creaciones, sino concertarlo de acuerdo a las necesidades. Nació en el 2016 con la creación de ´De Fiesta´, una obra muy querida para mí, y fue tomando fuerza en la creación de obras, escenas de danza en cruce con otros lenguajes, sobre todo la luz y la escritura. ´Las partes, 17 intentos para construir un cuerpo´ y ´Me invade la sensación de estar equivocada´ fueron obras con las que Fuera de Eje tomó forma. También gestionamos seminarios, talleres, ciclos de danza, jams. Hoy está en un momento de pausa, veremos que va pasando”, reconoció Julia.

“Sostengo que, espontáneamente, soy una persona creadora, y la danza es el canal por donde se despliega. También formo parte del Triunvirato normalizador de la Asociación de Hacedores de Danza Independiente, con quien desarrollamos proyectos, como el ´Festival Crudo´, y encontramos la posibilidad de nombrarnos y hacernos visibles como comunidad de danza en la provincia. Soy docente en la Diplomatura de Extensión Universitaria en Creación en Danza Teatro de la UNSJ-INT y realizo trabajos como asistente de dirección, gestión y coordinación coreográfica”, dijo Julia.

Atenta a la petición de definirse, la artista no dudó en decir sobre sí misma: “Que difícil definirse en pocas palabras… Apasionada, vehemente, intensa. Soy de virgo, muy exigente, casi pocas veces estoy conforme con lo que hago. Soy divertida, risueña. Soy sociable, me gustan mucho los encuentros, conocer cosas, personas. Soy inquieta y curiosa, muy veloz para algunas cosas que necesitan tiempo y muy lenta para otras que necesitan velocidad, hay cierta torpeza en esas virtudes. Me contradigo bastante, pero cuando en algo creo, soy muy determinante”, aseguró de Nardi.

Acerca de su pasión por la danza, la entrevistada dijo: “Empecé danza Clásica y Contemporánea en San Juan a los 6 años, con la escuela primaria y considero que nunca la he dejado, ni la danza me ha dejado a mí. Entre perfeccionamientos en CABA, en Córdoba, (esas eran en ese momento las provincias que tenían una formación más sólida y oportunidades de perfeccionarte), maestros y maestras que venían a San Juan, concursos, becas y demás, me fui acercando a la danza contemporánea en profundidad, a la improvisación, a la dirección, a la performance, al teatro. Creo que en la investigación que me permite la docencia, fui encontrando mi interés sobre el cuerpo implicado en la creación, en la interpretación, en la dirección, en la escena. Los vínculos que fui tejiendo aquí en San Juan y en otros territorios me han disparado intereses y experiencias que me acompañan en mi hacer cada día”, comentó la bailarina.

Consultada sobre referentes que la motivaron, Julia aseguró: “Me encanta pensar en referentes, de la danza, de la vida, que están cerca, referentes de lo que sí y de lo que no también. Considero que esto va cambiando, de acuerdo a lo que voy encontrando y eligiendo en mi vida. A ver, mi mamá es una gran referente para mí. Mis maestras sanjuaninas de la danza también, personas muy queridas y que siempre las tengo muy presentes. Maestras y maestros que han pasado por mi formación y mi vida son enormes referentes también. Después, amigas, amigos, que dejaron San Juan para irse a estudiar, a bailar, a vivir, también lo son. Les admiro, y siempre hablamos de nuestros presentes. Mis compañeras y amigas que están cerquita de mí, hacer hoy en los proyectos que llevamos a cabo, también son mis referentes”.

Al frente del festival Crudo que se presentó recientemente en San Juan con gran éxito y como parte fundamental de las actividades culturales locales, Julia habló de la importancia del encuentro: “Para mí, ahí está todo lo que tiene sentido: encuentro, construcción, diálogo, crear modos, revisar heridas, compartir visiones de mundo y poder habitar un espacio/tiempo para estar, juntas y juntos: la danza y los hacedores. Junto a mis compañeras hermosas somos todas las hacedoras y productoras de este festival que me sigue trayendo preguntas y más preguntas. Este proyecto creo que es muy importante, porque uno de los objetivos es que nos reúna como comunidad de danza independiente, que nos visibilice, no solo al talento y a las potencias de la danza sanjuanina de bailarines y bailarinas, sino también a la danza como trabajo en todas sus formas, como profesión y decisión de vida, que es una lucha de la mayoría de las personas que nos dedicamos a esto. Sostener y profesionalizar lo que ya hacemos y somos. Esta edición del CRUDO 2022 fue particularmente de creación y visibilización del circuito escénico de la danza independiente sanjuanina. Fueron días de hermosas obras en el Teatro Sarmiento tan querido y bailado en nuestra generación y más atrás. Justamente hemos ido a nuestro archivo danzario sanjuanino para crear este Festival Crudo. Hemos viajado hasta Violeta Perez Lobos y Juan Carlos Abraham para pensarlo y hacerlo: Nuestras memorias, nuestra historia, de dónde venimos y a dónde estamos y quizás hacia dónde vamos”, dijo emocionada.

El crecimiento de San Juan a nivel cultural en los últimos años es innegable y, sobre esta realidad Julia sumó: “Creo que la provincia ha crecido enormemente en oportunidades, en visibilidad, en grupalidades, asociaciones, producción de obras, formación, espacios, salas, etc., dicho esto también por compañeras y compañeros que no viven aquí en la provincia. Creo que como dije antes, estamos entendiendo que el trabajo y la lucha es colectiva. Siento también que las políticas públicas abren posibilidades y ayuda, y hay diálogo y escucha con el Estado. De otro modo no se puede, hay precariedad, es una profesión difícil. Ser independiente es un gesto de mucha supervivencia y felicidad, una verdadera contradicción. Por supuesto, también son momentos. A veces de despliegue, de expansión y de mucho movimiento, y otros no tanto. Dependen del contexto, de la fuerza de los proyectos, modas también, constancia y mucha voluntad para sostener. La Asociación de Hacedores de danza Independiente la llevamos a cabo con muchísimo esfuerzo. Soy parte del triunvirato normalizador, el trabajo es mucho, sobre todo de sostener, y a veces nos encontramos siendo muy pocas las personas, y eso es lo que cuesta más. Porque creo que instalar la danza es un gran trabajo de construcción de fuerzas que la sostienen”, relató la entrevistada sobre su trabajo por y para la danza.

En el final del encuentro, Julia relató sus proyectos para este año: “El 2022 viene siendo un año de grandes cambios para mí. Mucho tiempo de reflexión y experiencias que me hacen repensarme en todo plano. Como mujer, hija, bailarina. Dicen que son los 36. Quizás podría decir que mi proyecto está siendo encontrar mi deseo genuino, simple, verdadero, y desplegarme y existir desde ahí. Tengo muchas ansias de hacer escena, de hacer obra. Así que también buscar en la creación una posibilidad de existir”.

Para cerrar la charla, la artista nos contó sus anhelos: “Algo que deseo desde siempre tiene que ver con viajar, conocer otros mundos, otras formas de hacer, de vivir, de pensar, vincularme, ponerme en contacto con otras experiencias de vida, con desafíos que me hagan vibrar, con danzas de otros lugares. Viajar con mi cuerpo y danza a cuesta, algo así”.