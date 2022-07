Conmoción: Soledad Pastorutti le puso fecha a su retiro de las giras

La querida y reconocida cantante nacida en Arequito dio a entender que tantos años de giras la tienen "algo cansada". Así, a sus 41 años, espera encontrarse en su casa del campo rodeada del amor de su familia. Soledad Pastorutti dio un anuncio sorpresivo y triste para sus fanáticos: en unos diez años, se retirará de la música.

"Trato de ser muy honesta con los demás y conmigo misma. Yo soy una artista popular, quiero estar en todos lados, cantarle a todas las edades", confesó "La Sole". Al tiempo que aseguró: "He sido una persona sincera, intuitiva, me he equivocado y lo seguiré haciendo. Es por eso que en 10 años espero estar en mi casa y parar de girar, porque empecé a las 12 años y ya siento mi desgaste”.

Obvio. Todo se viralizó de inmediato. Y las redes explotaron: Así, un tuit de una fanática que compartió ese fragmento, opinó: "Yo estoy destrozada desde la mañana con esto. Se me fueron las ganas de tener mas de 40 te diré...". A lo que la Sole le respondió desde la intimidad de su casa: "Falta mucho aún, vivir es hoy. Mientras tanto seguimos disfrutando".

Los fanáticos se mostraron preocupados: “No, pasan volando 10 años. Igual venís amagando hace rato. ¿Qué te hizo decir eso esta vez? ¿Estás bien?”, dijo uno. Y otra usuaria señaló: “Ojalá sean los diez años mas largos de la historia, me siento egoísta pero no puedo pensar en verte debajo de un escenario”.

