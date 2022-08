Mano a mano con Gilda Manso, la reina de la fantasía en Argentina

La escritora argentina Gilda Manso, lleva ya un largo tramo de su vida escribiendo antologías de cuentos, novelas y libros de no-ficción, pero hoy llega con su primera novela bajo el sello VR Editoras, llamada Un reino muy cerca de casa. Sobre ello charló en exclusiva con Diario 13 y dio detalles importantes de su creación literaria.

En más de 200 páginas, Gilda Manso promete conquistar al público infantojuvenil. Ella siempre deseó ser escritora, 'empecé a escribir desde chica con ciertas limitaciones, pero era obvio que a mí me gusta ese camino y al crecer me fui dedicando más profesionalmente, hasta que empecé a publicar libro y a tener un grupo de lectores', señaló la autora argentina.

En la misma línea, detalló que ella no se hace un planteó de a que publico dirige sus escritos, ya que 'con este libro se me ocurrió la idea, los argumentos y como siempre me senté a escribir' aludió. Luego añadió 'cuando la estaba escribiendo me di cuenta de que era seguramente era para un público infantojuvenil, no un público adulto como estaba acostumbrada a escribir'. Seguidamente, aclaró que se dejó llevar por la idea.

Una de las bases de este libro de fantasía está situado en una experiencia e investigación de la autora. Ella comentó a este medio que hace unos años leyó sobre la fantosmia, que es casi como una alucinación olfativa. Esta fue la raíz de un mundo que lo dio vuelta a su sentido. Si bien esta patología indica sobre la memoria de un perfume, ella lo llevó a un aroma, pero de una premonición. En este sentido, Gilda señaló que la protagonista siente el olor de un bosque de eucalipto, aunque ella nunca estuvo ahí, 'entonces sí nunca estuvo, como puede un recuerdo?. Y ahí se me ocurrió la historia' referenció.

En su proceso creativo, Gilda comienza con las ideas, las cuales escribe y hace un proceso de acentuación de la historia en su cabeza. Posteriormente la va desarrollando. Allí se van formando los personajes, historias, diálogos y así es como lleva un camino creativo. En muchos casos le sucedió que lo que termina escribiendo no es tan fiel a lo que 'se me había ocurrido porque la escritura va tomando su propio camino, pero siempre primero espero tener una idea previa de ciertos personajes, situaciones, diálogo y trato de tener el final determinado' señaló.



Un reino muy cerca de casa, es su primera novela de género fantástico, 'tengo otras que son de género realista, qué son para adultos y tengo libros de cuento de género fantástico, no es una decisión, es lo que me viene, lo que me fluye' aseveró. En su caso, la comodidad está acentuada en la fantasía, género que la deja fluir en la escritura creativa y la que ya la caracteriza. Por esto es que dejo claro que otros géneros le cuestan más.

Mirá de que se trata 'Un reino muy cerca de casa', explicado por la autora: