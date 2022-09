Guillermo Collado Madcur: “A esta altura de mi vida la Comunicación, no sé si es una pasión en mí”

Desde hace un par de años, Diario 13 San Juan comparte el relato de personalidades destacadas que, relacionadas al arte, la educación, la cultura, los medios y el espectáculo cuentan, en primera persona, sus pasiones y proyectos.

En el comienzo de septiembre, Guillermo Kemel Collado Madcur se suma a los “Varones en Vanguardia” para relatar sus pasiones. En el comienzo de la entrevista, el profesional dijo sobre sí mismo: “Soy bastante convencional para presentarme porque suelo dar mi nombre y alguna característica personal para que mis interlocutores/as me ubiquen o sepan por qué estoy ahí o qué voy a hacer: mi profesión de comunicólogo o mi hobby de genealogista (según el caso), por ejemplo. Si es ante estudiantes, la materia que dicto. Y si estoy fuera de la provincia o el país, mi procedencia. No me gusta ´hacerme el misterioso´; me parece innecesario”.

Acerca de su personalidad y ante el pedido de quien escribe, el comunicador se definió diciendo: “No sé si me saldrán cinco características propias en total o si todas son adjetivos necesariamente, pero creo que podría atribuírseme: (1) tener firmeza de propósitos (mi madre me habría dicho ´cabezón´); (2) cuando conduzco una institución no puedo, no sé o no quiero delegar (mi esposa me diría ´desconfiado´); (3) a veces trato de ser ´justiciero´ (y por esa razón mis amigos de infancia o adolescencia me suelen ver como ´vengativo´), (4) trato de ser sincero (aunque a veces soy ´mordaz´) y (5) trato de ser solidario (excepto que sienta que me están usando)”, detalló el invitado.

Desempeñándose como profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNSJ, Guillermo se refirió a la comunicación y su legado en varias generaciones de alumnos: “A esta altura de mi vida la Comunicación no sé si (ya) es una ´pasión´ en mí. Cuando egresé de la Secundaria, ingresé en Abogacía. Creí que me gustaría por lo que tiene de Historia. Pero, aunque creo que tengo buena memoria, no estudio de memoria y esa carrera, en mi concepto, es muy memorística. Nunca había tenido mayores frustraciones en el estudio y allí las tuve y me afectaron mucho, hasta que decidí cambiar de carrera, sin saber bien a cuál. Un psicólogo conocido se ofreció a hacerme un test vocacional y mientras lo hacía pensé que Comunicación podía ser una carrera a elegir. Cuando lo terminé de hacer, estaba entre esa y otras dos más, el psicólogo me recomendó pedir planes de estudio, ver y comparar; lo hice y quedó Comunicación. Primero ingresé atraído por lo que esta carrera tiene de Periodismo, pero, ni bien estuve adentro, un profesor me hizo gustar la Teoría de la Comunicación prácticamente hasta hoy y es la materia que estoy dictando hace ya un cuarto de siglo”, recordó.

Luego se refirió a su formación y referentes y comentó: “Cursé la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional de San Juan, la Maestría en Comunicación en la Universidad del Estado de Illinois (Estados Unidos) y el Profesorado en Docencia Universitaria en la Universidad Católica de Cuyo, habiéndome graduado en todas ellas. Mis referentes fueron o son: en mi carrera de grado, el Lic. Jorge Eduardo (´Buby´) López Méndez y la Prof. Amira Araceli (´Bibi´) Cano. En unos cursos de postgrado que hice luego, el Dr. Aldo Guzmán, de Córdoba y el Prof. Sergio Caletti, de Buenos Aires. Y en mi Maestría, un profesor del que fui Ayudante, David Allen y mi directora de Tesis, Mary Anne Moffitt”.

Acerca de las nuevas tecnologías y las redes sociales, el entrevistado aseguró: “Hoy la mayor parte de la comunicación está mediatizada, especialmente por la computación y más aún por la telefonía celular. Por otra parte, la aparición de internet hizo que los medios tradicionales (diarios, revistas, cine, radio y televisión) confluyeran en ella, pero además aparecieron medios puramente digitales. Y sumado a todo ello, la creación y el desarrollo de redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, etc., provocaron que gran parte de la información circule por allí”.

Casi al final de la entrevista, Collado Madcur se refirió a otra de sus pasiones: “La Genealogía es la disciplina que estudia al hombre desde el punto de vista de su filiación. A mí me interesó a partir de un trabajo que nos hizo hacer una profesora de Periodismo Interpretativo Gráfico en la Facultad, en el que nos sugirió que hiciéramos una biografía y yo, en ese momento, quise hacerla sobre Nazario Benavides, el caudillo federal sanjuanino. Desde entonces tomé contacto con libros de autores sanjuaninos en general e Historia de San Juan en particular, muchos de los cuales eran biografías de personajes destacados del siglo XIX (años 1800...), que, en muchos casos, empiezan diciendo: ´desciende de vecinos fundadores´. Eso hizo que yo me preguntara cuántas generaciones transcurrieron desde los/las vecinos/as fundadores/as de San Juan hasta ese personaje, quiénes integraban esas generaciones intermedias, si hubo otros personajes destacados en el medio y quiénes fueron. Eso me hizo zambullirme en esto y no salir nunca más”, reconoció el comunicador.

Sobre sus próximo pasos y cosas por hacer, el profesional no dudó en decir: “Todavía tengo pendiente terminar un Doctorado. Me gustaría verla recibida, trabajando y con familia a mi hija; viajar a los pueblos de mis abuelos en España y el Líbano y una vez jubilado, vivir tranquilo con mi esposa el resto de la vida que me quede”.