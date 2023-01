Erica Vera sobre Olivia: 'hacer este libro fue cómo sacar todo lo que tenía dentro'

Erica Vera vuelve al romance con una historia que marca un hito. El amarse a sí misma también es romance y eso lo muestra en las 432 páginas que componen Olivia, la novedad del verano de VR Editorial. La autora argentina charló en exclusiva con Diario 13 sobre las bases que la llevaron a escribirla y el mensaje que busca dejar.

Olivia da un anclaje fuerte sobre el bullying, el amor propio y como los preceptos familiares afectan. 'Voy a tener que confesar que al principio no fue premeditado, no fue mi semillita. Eso surgió porque quería contar la historia de una mujer, como cualquiera de nosotras que no entra dentro de los cánones de belleza. Porque a veces leemos las novelas y no tiene mucho de nosotras' confesó Erica. A la vez aludió que Olivia 'tiene mucho de mí porque es una cuestión que me atraviesa mucho. A medida que se fue armando historia de Olivia y me pareció que venía como anillo al dedo para dar una conversación que nos vamos permitiendo las mujeres, esto de hablar de ser como una es que no tener que estar prestando atención a la mirada del otro' indicó.

'Desafortunadamente, somos de una generación en la que la imagen vale mucho' aludió, a la vez aclaró que afortunadamente eso va cambiando debido a las deconstrucciones que se dan en chicos y chicas sobre lo físico y como se acomplejan las personas. En la misma línea confesó 'la historia de que la profesora que no dejó entrar al cuerpo de baile por estar excedida de peso, me pasó a mí y mira como me marcó que vino a ser parte de mi novela. Pero fue tremendo, mi mamá no me dejó en plan ponerme hacer dieta pero solo cosas que a uno le quedan'.

Que Olivia, la protagonista del libro sea diseñadora no es azaroso, 'me venía como el pelo para presentar la contracara de la cuestión porque ella, cómo nos pasa a todas de que no puede comprarse algo bonito, se encuentra con esta cuestión. En vez de quedarse con mucha con que nos quedamos, ella decide hacer su ropa'. Sin embargo, como todo, Oli tiene subidas y bajadas, 'como todo a veces tenemos momentos que estamos más contentos con nosotros mismo e incluso tiene trastornos alimentarios'.

Esta novela es el viaje de Oli que comienza a sus 10 años, con el pasar de cada página la vemos avanzar en su camino. Ella sé encontrando con varios amores. Pero en su caso a ella "le toca enfrentarse a eso de cuánto 'me amó a mi y cuánto amó al otro y cuánto dejó de ser, solo para acompañar al otro' es un camino de aprendizaje que no tiene siempre que ver con el amor como pareja, aunque si son importantes, pero son actores en la obra de Oli, para que ya pueda acabar amándose a sí misma".

Para Erica, Oli es especial. 'Oli soy yo, en muchas cosas es como si me hubiera arrancado una parte mía' detalló. 'Ella es muy especial para mí, es muy difícil separarme de ella, es muy personal. Hay muchas cosas que yo no he sufrido como por ejemplo los trastornos alimenticios, pero otras su he vivido' aclaró. Además, señaló 'todos sus pensamientos autodestructivos son muy personales, fue como una catarsis y hacer este libro fue cómo sacar todo lo que tenía dentro. Es muy personal', cerró.

