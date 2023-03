Una oda a la sanjuaninidad, para arrancar abril en el Teatro Municipal

El reconocido humorista sanjuanino Alejandro Segovia, visitó este jueves Banda Ancha para hacer una genial invitación a los amantes del teatro. "Won un viaje interior", es el nombre de su nuevo unipersonal que se presentará este 1 de abril en el Cine Teatro Municipal.

"Esta nueva faceta la verdad que me encanta, es mucho estrés, adrenalina, pero es muy linda", reflexionó.

Acerca de qué es "won", Segovia sostuvo que "yo escribí mucho sobre la sanjuaninidad, participé en los guiones de la Fiesta del Sol del 2018, con parte del guión, spot radiales y televisivos; y siempre me ha gustado mucho observarnos y reírnos mucho de nosotros mismos. No se van a encontrar con lo architrillado del niiiiiiiño, la semita, yo creo que el sanjuanino es mucho más que una forma de hablar", expresó.

"Nada peor que el sanjuanino que trata de ocultar lo yarco, el yarco sale en algún momento", manifestó el humorista.

"A mí hay cosas que ya no me causan gracia y cuando la veo me parece muy agresivo. Siempre trato de manejarme dentro de los cánones para no irritar a nadie. El humor que uso, no uso malas palabras y trato de no herir. Generalmente son observaciones de hechos cotidianos traducidos al humor", reflexionó.

"San Juan ha cambiado mucho, yo digo que San Juan, por la cuestión geográfica que somos el 80% de montañas es muy distinto el del Gran San Juan, Capital y anexos, a los departamentos más alejados. El jachallero es jachallero, no es sanjuanino, ni argentino, ni terrícola, es jachallero como una entidad aparte", relató entre risas. "El caucetero sin ir más lejos, estamos a 27 km., el caucetero es caucetero, el trato de la gente y la idiosincrasia.. "

Mirá todo el detalle de la invitación al final de la entrevista en video. Eso sí, apurate, porque entradas casi no quedan.