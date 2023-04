En un nuevo 2 de abril, día en que en Argentina conmemoramos a los Veteranos de la Guerra de Malvinas, vale hacer un repaso por esas joyas del cancionero del rock argento que musicalizaron y musicalizan ese sentir y pesar de muchos de nuestros héroes de guerra.

Unas más obvias que otras, pero todas muy sentidas desde sus letras, en las que la denuncia hacia la Junta Militar está presente, pero también el olvido y el oportunismo del Estado, y la indiferencia, y en algunos casos hasta burla de la sociedad. Temas de todos los géneros que homenajearon a los caídos y sobrevivientes de la guerra de 1982. La mirada del rock argento de los Héroes de Malvinas.

En primer lugar, la furiosa canción de Ataque 77, la cual podemos encontrar en su disco Amen de 1995. Se trata de 2 de abril, que además de lo explícito del título posee una letra de denuncia directa. La queja de un veterano (o de muchos) al que el Estado y la sociedad le soltaron la mano desde siempre.

Fiel al estilo de esta banda punk en los noventa, su lírica empieza escupiendo esto: Sigo besando la espalda que me dio el Estado/ Otro día más para ir a ningún lado/ Muchos de los que me amaron, me dejaron a un costado/El resentimiento me enfermó y ya no pude salir.

Inclusive, la furiosa pluma de los compositores expresa: Estoy en guerra desde que acabó la guerra/Vendiendo recuerdos que nadie quiere recordar/ Yo no quiero mendigar, yo me lo quiero ganar/ Todos pasan y me miran con lástima/ No me mires más/ No me mires más.

El segundo tema es un clásico. Simplemente una obra musical que invita a que se te piante más de un lagrimón. Un poema adentro de una canción. Todo eso es Reina Madre, una canción con la que Porchetto en 1983 retrataría la igualdad entre dos culturas y pueblos tan lejanos, separados por un largo mar. Pero también sus similitudes en donde hay miedo, dolor y empatía de un soldado inglés hacia los luchadores argentinos.

El clima épico con que el prolífico cantautor eligió acompañar a esta precisa y punzante letra le da el toque inmortal. Ese toque que activa el inconsciente colectivo de todo aquel que alguna vez la escuchó y quiera reavivar la llama de la causa Malvinas.

Desde las primeras líneas de Héroes de Malvinas, Andrés Ciro Martínez describe y denuncia una realidad que los veteranos de guerra vienen gritando desde que regresaron al país de las islas. Una sociedad que los destina al olvido, y solo los saca a relucir un día al año. Como si una fecha sola pudiese homenajear y mantener firme la memoria.

Puede más indiferencia de tu gente/ que la bala más voraz del enemigo, comienza cantando el ex vocalista de Los Piojos desde su aventura solista llamada Ciro y Los Persas. Esta canción aparece en el laburo discográfico 27 del 2012, y al comienzo solo es una guitarra rasgueando que acompaña a la voz. Luego si viene todo el Rock And Roll y u estribillo que no le termina de hacer justicia a todos los versos.

‘Memorias de la Guerra’ es un tema de Embajada Boliviana que en uno de sus versos reza: Y hoy pasaron muchos años/ y aquí estás, perdido en tu camino/ Y en la cabecera de tu cama/ una medalla de condecoración.

Este tema, con aires ‘ramoneros’ propio del estilo que adoptó siempre esta banda punk criolla, con una letra directa invita a hacer ponerse en la piel de un Héroe de Malvinas que hace una introspección de su viaje producto de las secuelas que le dejó el combatir a los ingleses en las islas.

La canción es el track 14 del disco Soñando Locuras, una recopilación del 2000. El último tema para darle un buen cierre a un laburo discográfico. Sobre todo, por el interés de despertar conciencia con la causa Malvinas.

León Gieco no fue un artista para nada indiferente con la Guerra de Malvinas, más allá de haberse comido una ‘piña’ con un festival organizado por el Estado para juntar donaciones para los soldados que estaban combatiendo, el oriundo de Santa Fe, fiel a su estilo contestatario y de reivindicación de los Derechos Humanos dio a luz a un himno que tiene versiones en todo el mundo como Solo le Pido a Dios.

Es por ello, que nuestro Bob Dylan no podía no participar de la banda sonora de la película Iluminados por el Fuego, que protagoniza Gastón Pauls y que relata el pesar y dolor eterno de un sobreviviente de Malvinas en plena crisis del 2001, pero contada en su gran mayoría con un gran flashback desde las islas en 1982.

Uno de esos temas es Para la Vida, una obra sentida compuesta por León, dueño de una pluma llena de poesía, denuncia y verdad. Con la luz llena de sombras y con el sol en sufrimiento/ Volví a mi casa de rodillas y, aquí, mis amigos muertos/ En un país enfermo, todas las cartas sobre la mesa/ Jugamos juegos perversos, entre fútbol y guerra, describe crudamente uno de los versos.