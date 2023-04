El maestro del I Ching: 'para mi es camino que le dio cauce a mi sentimiento esotérico'

La literatura ancestral es la base de la transmisión de conocimientos pocos difundidos. Por ello, en este campo, Gustavo Rocco es todo un conocedor. Y no es para menos, ya que es el primero y único traductor de I Ching de su idioma original al español. El autor argentino charló con Diario 13 sobre su última obra.

En este caso, en el I Ching de los brujos señala en su sipnosis que si bien tiene las características de una versión del libro de las mutaciones; que a simple vista puede resultar atípica; en realidad es una visión; enfocada en el imaginario chamánico.

A la vez, expresa que 'Las raíces del I Ching son muy antiguas; parten desde la prehistoria y la tradición oral; no exentas de relatos legendarios como los que se le atribuyen a Fu Xi; el primer emperador; tiempo en que el alma en su roce con la cotidianeidad tenía menos filtros racionales. Si bien no es posible reproducir esa experiencia primitiva con este oráculo; con el I Ching de los brujos se ha logrado; al menos; alcanzar un ensamble arquetípico con el chamanismo moderno'.



El autor logra plasmar en cada hexagrama aquellas sabias vertientes del mundo espiritual. Esta es una obra específica e imperdible para todos aquellos que estén en la búsqueda de la sabiduría ancestral.

Entrevista con Gustavo Rocco

I Ching de los brujos tiene mucha información, ¿te consideras un amante del estudio de las raíces i Ching?

-Hace más de 30 años que me dedico al estudio del I Ching, y al respecto tengo publicados más de 10 libros: El I Ching de los Brujos es mi último trabajo. Pero, si hablamos de abordar las raíces del Libro de los Cambios, yo lo he hecho ya desde hace unos 12 años, cuando me puse a estudiar chino antiguo, por lo cual traduje al español el texto original y logré una versión completa: "I Ching. Las mutaciones Zhou" (Editorial Kier). Y hay nuy pocas versiones así a nivel global, traducidas directamente a un idioma occidental. Sin embargo, las raíces más profundas tienen su origen en las corrientes chamánicas, antes del auge imperial, cuando la conexion espiritual era más intuitiva. La idea del I Ching de los Brujos fue recrear con la sabiduría del Libro de los Cambios una experiencia aproximada en lo sensorial y en lo símbolico, no así en lo ritual porque tal cosa la desconocemos ya que no tenemos registros de ello.

¿Por qué quisiste adentrarte en la sabiduría ancestral?

Cuando uno se acerca a un oráculo o a una disciplina milenaria, de por sí toma contacto con una sabiduría ancestral, de ahí en más uno siente el llamado o no de esas "voces".Cuando eso ocurre, es inevitable adentrarse, simplemente porque uno siente como si fuera llamado por su nombre.

Trabajas con diferentes i Ching, ¿por qué pusiste el foco en las mutaciones desde la perspectiva chamánica ?

Cuando era un estudioso del I Ching pero aún no lo habia abordado desde su idioma original trabajaba con la versión de Richard Wilhelm y alguna que otra más. Pero una vez que que hice mi propia traducción, es decir que alcancé el contacto con las fuentes, solo me baso en las fuentes y de ahí parto hacia la búsquedas de nuevas visiones del.oráculo. La perspectiva chamanica me pareció potente desde el punto de vista intuitivo y poco explorado, algo de eso ya habia ensayado mi colega Stephen Karcher, a quien respeto mucho, y me parecio muy enriquecedor seguir por esa linea.

¿Qué es lo más difícil para vos a la hora de llevar a cabo estos libros?

El I Ching siempre me pareció complejo como ingeniería oracular, pero a la vez para mi nunca dejó de ser amigable y relativamente fácil de abordarlo creativamente. En lo que a mi repecta, el I Ching me deja hacer. Lo mas dificil sería el trabajo de redación que, por momentos, puede resultar algo tedioso, pero tampoco puedo decir que se torna dificil.

Sos el único que tradujo del chino al español estos libros, ¿Qué significa para vos el I Ching ?

Para mi el I Ching es en gran parte el camino que le dio cauce a mi sentimiento esotérico, una via de conexión que no deja de tener su influencia en la vida diaria.