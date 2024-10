En las últimas horas se conoció la noticia de la muerte del frontman original de la formación Iron Maiden. Se trata de Paul Di'Anno, de 66 años quien dejó de existir según la confirmación de la discográfica Conquest Music. A través de un comunicado, expresaron: “En nombre de su familia, Conquest Music se entristece al confirmar la muerte de Paul Andrews, conocido profesionalmente como Paul Di'Anno. Paul falleció en su casa de Salisbury a la edad de 66 años”.

La información causó estupor entre sus fanáticos, sobre todo por el reciente anuncio de un show del artista en Bilbao en marzo del 2025. Aún se desconoce la razón de su muerte.

Nacido en Chingford en 1958, Paul se volvió popular al ocupar el puesto de cantante en la banda de heavy metal entre 1978 y 1981. Su llegada a la formación fue para ocupar el lugar del primer vocalista Dennis Wilcock que no llegó a grabar nada con el grupo.

Paul Di'Anno cantó en el primer álbum del grupo “Iron Maiden” y también en el segundo titulado “Killers”. Con fama creciente y siendo el menor del grupo, debido a su adicción a las drogas y al alcohol, el artista fue expulsado de Iron Maiden.

Luego de su paso por la mítica formación inglesa, el cantante siguió vinculado a la música pero sin mayores logros. En 1997 recuperó el nombre de Di'Anno para su banda, volviendo al estudio para grabar 'The World's First Iron Man', al que siguieron 'As Hard As Iron', 'The Masters' y 'Nomad'. En esa época también grabaría con Dennis Stratton, The Almighty Inbredz, Praying Mantis y Architects of Chaoz.