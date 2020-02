Hoy Nueva Zelanda - Cruce de Islas

Nelson y Picton

Hay muchos lugares hermosos para conocer en la Isla Sur, que nosotros no tuvimos oportunidad de visitarlas pero tal vez vos puedas hacerlo. Acá te los detallo:

Es un largo camino entre Christchurch y Nelson . Son más de 500 km de curvas cerradas, grandes camiones, intensas lluvias, espesas neblinas, nubes bajas, pronunciadas pendientes y ovejas, muchas ovejas, millones de ovejas, que según nos dicen sextuplican a la población del país. Es un viaje agotador que nos lleva más de 5 hs. La ciudad portuaria de Nelson es más pequeña y tranquila. Los neozelandeses no son de salir y es raro ver gente en las calles a partir de la caída del sol. Hay muy poca actividad después de las 5 de la tarde. Ubicada en el extremo superior de la Isla Sur la ciudad está rodeada de lagos cristalinos color azul claro, playas de arena dorada, bosques nativos, cadenas montañosas y tres parques nacionales. Se dice que en los manantiales de Te Waikoropupu se produce el agua dulce más pura del mundo y es parte del sistema de cuevas más profundo del hemisferio sur. Nelson es la ciudad más antigua de la Isla Sur. Reconocida como una región vinícola cuenta con 25 bodegas y además crece su industria cervecera gracias a su producción de lúpulo. Tiene un clima ideal para disfrutar de las horas más soleadas y la temperatura promedio en verano es de 20 ° C.

El Señor de los Anillos : Fue la película más famosa filmada en el país y se desarrolló en varios escenarios naturales a lo largo de toda Nueva Zelanda. Te cuento algunos de los lugares: Hobbiton en la localidad de Matamata (te lo cuento la próxima semana) en donde se reprodujo la aldea de los Hobbits, incluido el Green Dragon; los amenazantes acantilados y bosques de Mangaotaki Rocks que representaban la C averna de los Trolls ; el Valle Escondido en Turoa que representaba la Montaña Solitaria ; el R ío Pelorus es donde se grabaron las escenas de los enanos flotando dentro de los barriles, el pueblo de Twizel en donde se filmó la batalla de los Campos de Pelennor y cientos de lugar más.

Aunque no es uno de los principales atractivos turísticos de Nueva Zelanda , recomiendo que lo tomes en cuenta en tu itinerario de viaje entre las islas Norte y Sur y dediques al menos 1 o 2 días para conocer la ciudad. Se la considera una de las ciudades con mejor calidad de vida del mundo y una de las capitales más cool, por su arte, cultura y belleza.

Fundada en 1830, se convirtió en capital de Nueva Zelanda en 1865. Al estar situada a 41 grados latitud sur, es la capital nacional más austral del mundo. También es una zona propensa a temblores de tierra. En 1855 sufrió un terremoto en Wairarapa de magnitud de 8,2 en la escala de Richter y está considerado como uno de los más devastadores que haya sufrido el país en toda su historia. A partir de 1855, la mayoría de las construcciones de la ciudad se hicieron de madera y esto incluye a edificios del gobierno y la Estación de trenes, que son los mayores edificios de madera del hemisferio sur. Moverse en Wellington no es fácil pero ya con más experiencia en conducir el tráfico más denso se hace más llevadero. Igual mucha gente se moviliza en bicicleta o skates. Aunque es una ciudad pequeña, aquí encontras de todo. Lo mejor es que podes ir a todas partes caminando y muchas atracciones son gratuitas o tienen un precio módico.

Aunque no seas fanático del cine fantástico, el Weta Studios es un buen lugar para visitar. Instalado en el barrio de Miramar, se ganó el apodo de Wellywood, por encontrarse aquí la empresa de Peter Jackson, responsable de los efectos especiales de súper producciones como El Señor de los Anillos, El Hobbit, The Avengers o King Kong, entre otras. Los muy fans, no pierden la oportunidad de hacer un tour por los estudios y talleres donde se da vida a las obras cinematográficas. Sin embargo, también existe la opción de visitar de manera gratuita la Weta Cave Shop, una tienda/museo que dá gusto recorrer y que exhibe réplicas de algunos de los personajes, artículos de utilería y muestras de los éxitos cinematográficos en los que Weta trabajó.