Hoy España – Madrid - Segunda Parte

Como dijimos, Madrid es uno de los destinos turísticos más elegidos del mundo, gracias a su infraestructura, monumentos, eventos y su gente. Pero no solo en la capital hay belleza: sus cercanías te ofrecen otros destinos que sorprenden.

Madrid, es un destino agradable para visitar en cualquier época. Si bien es cierto que en verano el calor puede ser abrumador, se puede escapar de esa sensación rápidamente, gracias a la gran cantidad de establecimientos, museos, bares, cafeterías y restaurantes con aire acondicionado.

Todavía hay mucho por conocer en Madrid como La Casa de Campo, el parque público más grande de la ciudad, La Plaza de Cibeles, cerca de la conocida fuente; el Parque del Retiro, tal vez el parque más importante de Madrid; La Plaza de Santa Ana, una de las más populares en el Barrio de las Letras; El Templo de Debod, un regalo de Egipto a España, de 2.200 años de antigüedad, por su ayuda en el salvamento de los templos de Nubia; El Estadio Santiago Bernabéu, del Real Madrid FC (donde podes visitar el estadio, hacer un tour para recorrer el palco presidencial, bancos de suplentes, vestuarios e incluso pisar el terreno de juego y de ahí pasar al museo con su exposición de trofeos, camisetas, pelotas de futbol de distintas épocas y fotografías); o el Estadio Wanda Metropolitano, del Athletic Club Madrid que reemplazó al antiguo Vicente Calderón donde una calle pasaba por debajo de una de sus tribunas y también podés hacer una visita para recorrer vestuarios, sala de prensa y cancha, terminando en el salón de trofeos, con fotos de jugadores, camisetas y prendas emblemáticas. Si queres también podes visitar la Plaza de Toros de Las Ventas, donde aún hoy se realizan algunas corridas ya que la gente se resiste a dejar esa tradición a pesar de los conflictos con la Sociedad Protectora de Animales.

Y si estás en plan de visitar barrios madrileños, hay muchos que podes conocer, pero los más cercanos son La Latina, lleno de bares y salas de arte; Lavapiés, uno de los más multiculturales de la ciudad; Barrio Huertas o De las Letras, en el que vivieron literatos del siglo de oro español, como Cervantes, Lope de Vega, Quevedo o Góngora; Chueca, que era un barrio marginal pero hoy está identificado con la comunidad LGTBI de Madrid; Malasaña, muy relacionado con la cultura hípster, caracterizado por estilos de vida con gustos vintages, alternativo o independiente y también el Barrio de Chamberí, conocido como zona de ocio gastronómico y nocturno.

Y es casi una obligación, cada domingo, visitar El Rastro de Madrid, que es un mercado al aire libre con unos 400 años de historia, donde podés encontrar antigüedades y donde otra vez, aparece Joaquín Sabina, quien creó la canción Con la Frente Marchita, que en Argentina popularizo Juan Carlos Baglietto, con una melodía medio tanguera y que nos hizo soñar con Madrid solo para tener nostalgias de Buenos Aires.

Por las afueras de Madrid

Un lugar a tener siempre en cuenta es la Estación de Atocha, ya que desde acá salen la mayoría de trenes de cercanías o larga distancia. Es decir que cuando tenes intención de visitar un lugar en las afueras de Madrid, muchas veces debes pensar un tren que sale desde Atocha, ya que hace las funciones de nudo ferroviario y la convierte en la estación con más tráfico de pasajeros del país, llegando a superar los 150 millones de personas transportadas al año. El complejo ferroviario es un conjunto de estaciones y edificios ubicados cerca de la plaza Emperador Carlos V y a partir de las modificaciones que se realizaron a lo largo de los años, se agregaron más edificios y mejores vías para trenes de alta velocidad.

Uno de los momentos más tristes de España, fueron los Atentados del 11-M de 2004, justamente en Atocha, donde un grupo terrorista detonó, 3 días antes de las elecciones generales, tres bombas, en el tren 21431 que entraba en la Vía 2 de Atocha Cercanías y unos segundos después, cuatro bombas estallaron en el tren 17305, que se encontraba a 500 mts de la estación. Los explosivos estaban ocultos en mochilas y fueron activados por celulares. Los atentados dejaron 193 víctimas fatales y fueron reivindicados por Al Qaeda y el Grupo Islámico Combatiente Marroquí.

San Lorenzo del Escorial y El Valle de los Caídos

El pueblo, fundado por Carlos III en el siglo XVIII, se encuentra a solo 47 km de Madrid y es uno de los centros turísticos más visitados de la comunidad. San Lorenzo del Escorial se originó como escisión del Monasterio del Escorial y el Real Sitio considerados como los dos monumentos más destacados en España.

Muchas veces se confunde San Lorenzo del Escorial con El Escorial, pero son dos pueblos diferentes pegados uno al otro. Para no confundir, se denomina San Lorenzo al pueblo ubicado en la parte alta, donde está el Monasterio y El Escorial, a su vecino situado en la parte baja.

El Monasterio del Escorial fue construido en épocas de Felipe II para conmemorar su victoria en la Batalla de San Quintín, el 10 de agosto de 1557, en la festividad del mártir de San Lorenzo. El monasterio se creó para tener un panteón familiar y cumplir con el testamento de su padre, el Emperador Carlos V de Alemania y I de España, ya que quería enterrarse con su esposa, Isabel de Portugal y con toda su nueva dinastía. Así que, visitar el Monasterio es casi un paseo obligado, no sólo para admirar su arquitectura, sino para dejarse sorprender por su Biblioteca Real, el Palacio de Felipe II, el de los Austrias y el de Los Borbones, junto a la basílica, desde acá se accede al Panteón de los Reyes, donde hay 26 sepulcros de mármol con restos de la mayoría de reyes y reinas de los Austrias y Borbones, además de varias salas llenas de pinturas y cuadros famosos.

A menos de 15 km está el Valle de los Caídos, una abadía benedictina construida entre 1940 y 1959 para honrar a los españoles muertos durante la Guerra Civil Española. Se trata de una impresionante basílica escavada en la roca coronada por una cruz de 100 mts de altura, visible desde 40 kilómetros de distancia. En su interior estaban las tumbas de Francisco Franco, quien ordenó construirla, José Antonio Primo de Rivera creador de la Falange Española y más de 33.000 combatientes de ambos bandos.

Francisco Franco siempre defendió que se trataba de un monumento para todos los que habían perecido luchando en la Guerra Civil (1936-1939), por lo que hay combatientes de ambos bandos enterrados allí: 15.000 del lado franquista y 18.000 del republicano.

Al día de hoy existen conflictos con algunas personas que allí se encuentran enterradas. Uno de ellos es justamente José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange que fue juzgado por el Gobierno de la República por sublevación, fusilado el 20 de noviembre de 1936 y enterrado en fosa común en Alicante; en 1939 fue exhumado y trasladado al Monasterio de El Escorial y en 1959 fue el propio Franco quien lo volvió a exhumar y enterrar en el Valle de los Caídos, un día antes de la inauguración.

El 24 de Octubre 2019 se exhumaron los restos de Francisco Franco y se trasladaron a una cripta familiar en el cementerio de El Pardo, algo que sucedió después de una larga lucha judicial, ya que los familiares pedían que los restos de Franco fueran inhumados en la catedral de La Almudena, en el centro de Madrid. Más allá de la trascendencia política e histórica del acontecimiento, un nuevo debate se abrió en torno al lugar que deja su ausencia en el Valle de los Caídos, pues aquella obra monumental, construida durante el franquismo por prisioneros políticos, volvió a rodearse de un nuevo manto de simbolismo ya que se habla de la salida de Primo de Rivera y de la identificación de un tercio de los allí enterrados, para lo que el gobierno español ya avaló una subvención de dinero para las tareas.

Se calcula que en el Valle de los Caídos todavía hay unas 12.000 personas sin identificar, que fueron trasladados desde fosas comunes de todo el país desde 1959. Actualmente las criptas no son accesibles porque permanecen cerradas desde el momento por las inhumaciones. Forenses y antropólogos serán quienes determinen la forma y medios para retirar los restos. Por su parte, el Gobierno adoptó medidas para eliminar símbolos de la época de la dictadura, entre ellas la eliminación de estatuas de Franco.

Lo seguro es que el lugar es un gran negocio para la iglesia. Según datos, durante el 2019 se recibieron unas 250.000 personas que dejaron una buena recaudación a los monjes, ya sea por pago de entradas o por donativos.

Aranjuez

La ciudad está a 50 km de Madrid y hacia allá fuimos en tren. La ciudad, fue declarada Patrimonio de la Humanidad en el 2001 por la Unesco. Fue nombrada en 1560 por Felipe II y está considerada Real Sitio de la Corona de España. El interés que despierta proviene de su riqueza cultural e histórica, donde se destaca el Palacio Real que tiene un cierto aire a Palacio de Versalles de Paris. A ésta villa histórica llegaban reyes y reinas cuando querían descansar y hoy es uno de los principales destinos turísticos para escapadas de fin de semana, donde no solo podes visitar el palacio, sino también pasear por sus jardines y disfrutar de su entorno natural enmarcado entre los ríos Tajo y Jarama.

Se sabe que durante el siglo XV, en los terrenos donde hoy está el Palacio Real, hubo un monasterio perteneciente a la Orden de Santiago y desde entonces, los sucesivos reyes ampliaron y modificaron la zona a su gusto, creando zonas de esparcimiento y sitios de caza solo para que disfruten ellos y sus cortes.

Su popularidad es grande, a pesar de ser un sitio tranquilo y pequeño, más sabiendo que fue inspiración para Joaquín Rodrigo, uno de los grandes compositores de la postguerra española, quien creo su Concierto de Aranjuez, una hermosa composición musical para guitarra y orquesta, interpretada musicalmente por Paco de Lucía o André Rieu y otras veces cantada por Andrea Bocelli, Placido Domingo, José Carreras o Il Divo. Pero tal vez una de las más lindas versiones sea de Il Volo en la voz de su tenor Gianluca Ginoble.

Alcalá de Henares y Chinchón

Alcalá está a 35 km de Madrid, conocida por ser la ciudad de nacimiento de Miguel de Cervantes y aunque muchas ciudades discuten donde pasó su vida, todos coinciden que los primeros años los vivió acá, ya que se expone su partida de bautismo, donde muestra el 9 de octubre de 1547 como fecha de nacimiento, pero expertos coinciden que nació a fines de septiembre en la fecha de San Miguel ya que era costumbre poner a los niños el nombre del Santo del día.

Aunque la localidad ofrece algo más que una estampilla postal por Cervantes, ya que su famosa Universidad, construida en 1499, hacen que sea llamada Ciudad Patrimonio Mundial. Si prestas atención a su fachada, vas a notar muchos detalles y simbología, como Las Tablas de Moisés, los Signos del Zodíaco, el Cielo, la Tierra, junto a una imagen de un Cristo Pantocrator, mezclado con calaveras medievales, ángeles renacentistas, soldados mongoles y mitología griega.

La ciudad fue crisol de culturas donde se mezclaron el barrio judío con el musulmán y el cristiano. Está atravesada por la Calle Mayor, que es una de las calles con arcos más larga de Europa. El paso del tiempo desgastó algunas columnas de madera y algunas fueron reemplazadas por piedra. Dicen que hasta fueron recicladas de la vieja ciudad romana de Complutum que se remonta al siglo I d.C y no era sólo una urbe cualquiera, ya que era camino directo entre Augusta Emérita (Mérida) y Caesaraugusta (Zaragoza), la ciudad más significativa del centro peninsular. En Alcalá de Henares, Cristóbal Colón se reunió con los Reyes Católicos para pedirles apoyo en su travesía hacia América.

Si viajas al sur de Madrid, a solo 50 km está Chinchón. Una opción inmejorable si lo que se desea es visitar un pueblo de carácter tradicional y castellano. Es un pueblo pequeño que se puede recorrer a pie y merece estar en la lista de pueblos más bonitos de España.

Su atractivo principal es su gran Plaza Mayor, centro neurálgico de la localidad y uno de los mejores ejemplos de típica plaza española, con galerías y balcones de madera. Esta plaza de origen medieval, con varios accesos y forma irregular, viene del siglo XV y los 234 balcones que dan a ella tienen barandillas de color verde. Es el lugar ideal para reunirse y tomar algo o comer en sus terrazas.

Un edificio a visitar es el Castillo de los Condes de Chinchón, cuya construcción viene de 1520 y fue reconstruida durante las Guerras de Sucesión y de Independencia. Hoy está construcción defensiva del siglo XVI con gruesos muros no está en bien conservada, así que sólo podés disfrutarlo desde sus muros, donde tenes vistas de la pequeña ciudad.

Lo curioso de Chinchón es que es un pueblo que tiene una torre sin iglesia y una iglesia sin torre. Hablamos de la Parroquia de la Asunción situada cerca de la Plaza Mayor. La iglesia no tiene campanario ya que se construyó como capilla para el Castillo de los Condes de Chinchón, por lo que al no tener la necesidad de llamada al culto para la población, no tenía sentido un campanario. Posteriormente se decidió no instalarlo ya que muy cerca está la Torre del Reloj, que podía hacer esa función.

La Torre del Reloj, fue parte de la Iglesia de Nuestra Señora de Gracia, construida en el siglo XV pero destruida por los franceses en 1808. Años más tarde se reparó la torre, pero nunca se reconstruyó la iglesia.

Chinchón se jacta de una cosa, el antiguo capellán, Camilo Goya, le pidió a su hermano, Francisco de Goya, que pintara un lienzo para el altar mayor de la Iglesia Nuestra Señora de la Asunción. Goya pasó muchas vacaciones en Chinchón y hay una placa en una casa que muestra la antigua casa del capellán y residencia de verano del pintor.

Toledo

A una hora de Madrid está Toledo, la antigua Ciudad Imperial, sede de la corte de Carlos I y en su tiempo capital de España. Con el traslado de la capital a Madrid en 1561, Toledo entró en declive y esto lo aprovechó la Iglesia para convertirse en motor económico e ideológico de la ciudad, sustituyendo así a la nobleza y a la Corte. A partir del siglo XVIII, Toledo inicia su recuperación, ayudado por la llegada del ferrocarril. En los 80, Toledo es recompensada con la denominación de Capital de la Comunidad de Castilla-La Mancha.

Si tenes intenciones de visitarla, te digo que seguro acá te perdes entre sus laberínticas, estrechas y empedradas calles. Su Alcázar y su Catedral, son consideradas los templos góticos más importantes del país. Pero Toledo no se agota en estos monumentos y es llamada La Ciudad de las Tres Culturas, ya que desde hace siglos, se unen musulmanes, judíos y cristianos. Te recomendamos visitar la ermita del Cristo de la Luz que, a pesar del nombre cristiano, fue mezquita. Y si queres conocer una sinagoga del siglo XIV, visitá la Sinagoga del Tránsito.

Un buen ejemplo de ver cómo la herencia artística de las diversas confesiones coexiste en Toledo, es el Monasterio de San Juan de los Reyes, un edificio del siglo XV, construido por los Reyes Católicos, con arte mudéjar que le dan una belleza excepcional.

La ciudad, amurallada desde la época romana, tiene varias puertas de ingreso, pero la más conocida es la Puerta de La Bisagra, de origen árabe. En realidad son dos puertas unidas por un patio interior: La Vieja o de Alfonso IV, del siglo X y La Nueva, de 1550 y estilo renacentista. En el pasado llegaba hasta acá el Camino Real de Castilla y hoy es el acceso directo al casco antiguo.

Un día visité Toledo, atraído por su industria de fabricación de cuchillos y espadas ya que soy apasionado de las miniaturas de espadas. El damasquinado y el acero toledano tienen fama mundial. Se sabe que con el correr de los siglos, la fabricación de espadas en Toledo comenzó a decaer, hasta que en 1761 se creó la Fábrica de Armas de Toledo, con la intención de recuperar el esplendor de la elaboración de armas de la ciudad y así iniciar la creación de espadas siguiendo métodos clásicos. El acero toledano alcanzó tanta popularidad que el cine adquirió espadas para películas como Robín Hood, El Hobbit, El Señor de los Anillos, Highlander, Gladiador o Corazón Valiente.

Durante esa recorrida, visité el Monasterio de San Juan de los Reyes y pasó algo curioso: después de pagar la entrada (se cobra en cada sitio a visitar), le muestro al guardia de seguridad mi ticket y al ver mi cámara, me dice que no puedo tomar fotos dentro de la iglesia para preservar las pinturas que allí se exhibían, pero si le dejaba dos euros en el bolsillo, podía tomar fotografías sin problema. Lo miré extrañado, acepté la propuesta. Le deje dos euros, tomé fotos de las pinturas, los retablos y el altar sin usar flash y me fui no sin antes pensar en esa situación que se repite en muchos lugares.

La Catedral de Santa María de Toledo, es el monumento más importante de la ciudad y su construcción es del siglo XIII. Fue creada sobre una mezquita, que a su vez suplantó una iglesia visigoda. Predomina el estilo gótico, pero también se contempla un coro renacentista, una sala capitular mozárabe, esculturas barrocos en mármol, jaspe y bronce, iluminadas por la luz filtrada de una claraboya. La nave central te hace sentir diminuto y se la considera de las más impresionantes de España, ya que está realizado en madera, recubierto con paneles de oro y representaciones de la vida de Jesús, la sacristía está decorada con pinturas de Tiziano, Rubens, Goya y El Greco. Impresionante.

El valor artístico de Toledo es incalculable y todos los estilos se encuentran en la ciudad: árabe, mudéjar, gótico, renacentista, lo que la hizo merecedora de la denominación de Ciudad Patrimonio de la Humanidad por parte de la Unesco en 1986. En pocos lugares del mundo es posible ver, mezcladas entre sí, una mezquita como la de Bab-al-Mardum, una sinagoga como la de Samuel Leví y la Catedral Primada de Toledo.

Segovia

Otra linda ciudad para visitar es Segovia, a sólo una hora de Madrid y es junto a Toledo y Ávila una de las tres ciudades históricas españolas. También fue una visita corta pero lo suficiente para quedar encantado, sobre todo cuando ves el gran Acueducto Romano que cruza la ciudad, es tal vez el símbolo más importante para los habitantes de Segovia, a tal punto que se muestra en su escudo. No se tiene una fecha exacta de su construcción pero se dice que viene de principios del siglo II, en tiempo del Emperador Vespasiano y para protegerlo hasta se prohibió la circulación de coches debajo de sus arcos y evitar así un deterioro por vibraciones.

Otra obra monumental es el Alcázar, que fue construido como fortaleza hispano-árabe en lo alto de una colina que domina todo el valle. La primera noticia documental que se tiene del edificio es de 1122, después de que Alfonso VI de León reconquistó la ciudad, y llegó a ser residencia del rey Alfonso VIII. El edificio tuvo numerosas restauraciones y se dice que en épocas de Felipe II se realizaron los últimos arreglos que le dan esa silueta especial y que inspiraron a Walt Disney para imaginar el Castillo de la Cenicienta.

Y por supuesto está la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción y de San Frutos de Segovia, conocida como la Dama de las Catedrales por sus dimensiones y su elegancia, también del siglo XVI y estilo gótico renacentista.

Segovia también es una ciudad amurallada, que viene de la época árabe, cuando Alfonso VI de Castilla les arrebató la ciudad y mandó ampliarla llegando a tener una extensión de 3 km, con ochenta torres, cinco puertas y varios pórticos. La muralla recorre el casco antiguo y aún se conservan tres puertas: San Cebrián, Santiago y San André y los portillos de San Juan, del Sol y de la Luna. Muy cerca de la catedral está el museo del poeta Antonio Machado y si sos amante de las letras, seguro lo vas a disfrutar.

Si algo caracteriza a Segovia además de sus monumentales obras, es su gastronomía y muchos vienen sólo para disfrutar de esos placeres como su estrella: El Cochinillo, que para su elaboración se hace al horno de leña durante 3 horas y para servirlo, es tradición en los restaurantes partirlo con un plato que demuestra su ternura.

Ávila y Salamanca

Ávila al ser una de las ciudades más altas de España es común verla nevada en invierno. Esta ciudad fundada por los romanos, sufrió varias ocupaciones a los largo de los siglos. Visigodos, musulmanes y cristianos ayudaron a su crecimiento y a la construcción de sus enormes e infranqueables murallas.

A fines de la Edad Media las murallas de Ávila contaban con fosos y puentes levadizos, sin embargo, desaparecieron en el siglo XVI. Durante el reinado de los Reyes Católicos, la ciudad volvió a renacer gracias a las idas y venidas de la corte y el nacimiento de celebres personajes como los religiosos Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, el inquisidor Tomás de Torquemada o la reina Isabel de Castilla, conocida como Isabel La Católica, la reina más transcendental del país, que con sus reformas, la recuperación de la península a mano de los árabes y el apoyo a Colón en sus viajes a América mostraron su peso histórico.

Uno de los sitios más visitados es la Catedral del Salvador de Ávila, construida como templo y fortaleza. Se la considera la primera catedral gótica de España. Su interior está plagado de obras de arte, del siglo XIV y fue declarada Monumento Nacional en 1949.

Si estás con tiempo, a unos 100 km de Ávila, está Salamanca, cuya universidad de 1218 es la más antigua de España y durante la época fue de las más prestigiosas de Occidente, haciéndose popular la frase: “Lo que la naturaleza no dá, Salamanca no presta”. En sus aulas estudiaron Cristóbal Colón, Hernán Cortés o Miguel de Unamuno, además de patriotas argentinos como Manuel Belgrano y José de San Martín.

En esta universidad se le propuso al Papa Gregorio XIII la modificación del calendario y desde entonces pasó a llamarse Calendario Gregoriano en todo el mundo.

Pero la ciudad tiene mucho más, tal es así que en su casco histórico hay dos catedrales: La Vieja del siglo XII y La Nueva del siglo XVI, donde llama la atención la decoración del portal, con relieves que muestran escenas del Nacimiento y la Epifanía, situados debajo de un Calvario, pero también hay imágenes extrañas para la época de construcción de la catedral, como un dragón comiendo helado, un conejo de la suerte, una cigüeña, una rana (que dicen que si la encontras te traerá suerte) y un astronauta. Pero cómo es esto? son imágenes del futuro creadas en el siglo XVI? La realidad es que los tallados son de 1993 cuando se restauraron las puertas y se siguió la tradición de agregar un elemento contemporáneo en cada restauración.

Otro lugar a visitar es La Casa de las Conchas, un palacio gótico de 1493, cuyo frente está adornado con blasones, escudos familiares y más de 300 enormes conchas marinas incrustadas en la pared y un tejado rematado por flores de lis y gárgolas. Una antigua leyenda cuenta que debajo de una de las conchas de la fachada se encuentra una onza de oro, lo que no sería nada de raro, puesto que era costumbre en la construcción poner alguna moneda de oro en los cimientos, para atraer la buena suerte sobre el edificio. Otra leyenda dice que la familia propietaria del edificio, escondió joyas bajo una de las conchas, documentando la cantidad escondida pero no la concha donde se ubicó. Quien quiera buscar el tesoro debe aportar con anterioridad esa cantidad estipulada como fianza. Si encuentra el tesoro se lo lleva junto a su aporte, de lo contrario perderá todo. Te arriesgarías a buscar el tesoro escondido?

