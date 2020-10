Tras la negativa de González, Peñarol consiguió DT

El técnico elegido por Peñarol declinó la oferta de llegar a San Juan para sentarse en el banco de suplentes del equipo sanjuanino. El cordobés argumentó que se le complicaría el armado del platel, tras la ida de los jugadores.

En su lugar, el Bohemio eligió rápidamente a Alejandro Schiaparelli. El flamante estratega ya piensa en el futuro de su equipo. ¿Cómo formará?, ¿Qué dibujo táctico elegirá? ¿Refuerzos?. El DT charló con Compacto 13 y brindó detalles de lo que se viene.

Schiaparelli contó que ya está trabajando de cara a la nueva temporada. Cabe recordar, que Peñarol se encuentra disputando el Federal A, es por eso que se esperan refuerzos para afianzar el plantel.

El técnico Bohemio contó que ya están haciendo los PCR a todos los integrantes del plantel. También aseguró que el lunes arrancarían los entrenamientos el grueso de los jugadores ya testeados.

El resto del cuerpo técnico se conformará por el profe Mario Peralta y Daniel Garipe, más un entrenador de arqueros con el cual están en negociaciones. Para el DT del equipo chimbero, la posibilidad de armar un plantel competitivo es toda una realidad.

En ese sentido señaló que están en conversaciones con dos marcadores centrales de experiencia. También se expresó cerca de la ida de jugadores sanjuaninos y de otras provincias.

El flamante técnico lamentó la ida de los 4 jugadores que se fueron con Bove a Desamparados y los de afuera que decidieron emigrar a sus respectivas provincias. Mario Rebeco y Pérez Tarifa, son la excepción a este último grupo, que le manifestaron al DT sus ganas de quedarse en el club y serán tenidos en cuenta.

Por último, consultado Schiaparelli sobre una posible reanudación de la Copa Argentina para el 11 de noviembre, el técnico expresó no estar enterado de la fecha. Además, resaltó la importancia del encuentro para el Peñarol, ya que el cruce hace mucho que es esperado, por ser un club de primera. 'Si, se jugara en esa fecha sería un problema para nosotros, puesto que nosotros no estamos listos, al no tener siquiera un entrenamiento y queremos estar a la altura’, afirmó. Cabe recordar, que Peñarol debe jugar contra Newell's por los 32avos de final del torneo más federal que tiene el país.