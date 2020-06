El 'Gato' Sessa mostró cómo quedaron sus dedos tras una mala praxis

Recientemente Gastón Sessa, popularmente conocido como "Gato", le concedió una entrevista al programa televisivo "90 minutos" que es emitido por el Canal Fox Sports. En esta comunicación, el ex arquero de Vélez Sarsfield impactó a todos cuando enseñó cómo quedaron los dedos de sus manos luego de sufrir una mala praxis.

El "Gato" Sessa, que es mayormente recordado por la tremenda patada que le propinó al delantero Rodrigo Palacio en la frente, en un partido de Copa Libertadores en el año 2007, mostró en "90 minutos" cómo se encuentran los dedos de sus manos luego de sufrir una mala praxis.

El ex futbolista contó que cuando se encontraba jugando en España, un jugar del Salamanca le pisó su mano izquierda, provocándole una fractura expuesta en su dedo meñique. Sessa comentó que debido a esta herida "Me operaron en la isla (Las Palmas) y así me quedó. Supuestamente el doctor era el mejor cirujano de la isla. Un chanta”.

Finalmente, el arquero argentino que se retiró definitivamente en el año 2018, mostró sus manos y provocó que más de uno de los televidentes se lleven las manos a la cabeza debido al impacto que genera esta imagen: