Con un festejo distinto, Desamparados celebró sus 101 años de historia

View this post on Instagram

ud83cuddf3ud83cuddec Saludos de grandes jugadores que dejaron su marca en la historia de esta hermosa instituciu00f3n ud83cuddf3ud83cuddec Ellos tambiu00e9n son parte de la historia ud83cudf8aud83cudf89 SILVIO PRIETO, LUCAS CEBALLOS Y MONO GUIRADO #Desamparados101au00f1os