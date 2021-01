Obras arrancó con el pie derecho en el inicio de la Liga Nacional

Pasado el mediodía de este viernes, Obras derrotó a Once Unidos de Mar del Plata por 3 a 1, en el primero de los tres partidos del día por la Liga de Vóleibol Argentina (LVA) masculina de clubes, que se juega en la burbuja de Paraná, en Entre Ríos.

En su debut en el torneo que organiza la Asociación de Clubes (ACLAV), el equipo sanjuanino venció a Once Unidos con parciales de 23-25, 25-13, 25-21 y 25-14, en el gimnasio Moisés Flesler, sede de todos los partidos.

Empezó mejor Once Unidos, que explotó a todos sus jugadores para dominar el set inicial de principio a fin. Los centrales Quiroga y Layús, con 5 puntos cada uno, fueron los líderes de una carga ofensiva que aportó nada menos que 21 de los puntos sumados en el 25-23 final y permitió amortizar un nivel de error alto. Obras, con Nielson a la cabeza (6 puntos, 67% de eficacia), empezó a luchar a la mitad del set, pero así y todo el 1-0 marplatense fue inevitable.

De todas formas, a Obras le sirvió la reacción para imponer condiciones a continuación, ayudado por el error rival que siguió en valores considerables (9 en este segmento). Núñez fue el más activo en la estructura sanjuanina, mientras la distancia en el tablero fue en aumento más y más. Casi sin demora, el partido quedó empatado con el 25-13 sentenciado por una falla marplatense.

La paridad se hizo presente en el tercer chico, que Obras destrabó apelando a su habitual artillero: Juan Bucciarelli, autor de 7 puntos en el set. Once Unidos utilizó a Zelayeta y Mehamed, pero no le fue suficiente para poner el rumbo del juego a su favor y, desde el 15-13 sanjuanino, no recuperó el mando. Núñez concretó el set ball y luego un error ofensivo de los de verde puso cifras definitivas: 25-21.

El 2-1 pareció marcar el destino del encuentro, porque Obras se adueñó del tablero para el punto 8 y, como en el segundo set, amplificó a más no poder la diferencia. Errores marplatenses, intervenciones de Núñez y la presencia goleadora de Bucciarelli fueron los factores que rompieron toda paridad y llevaron el capítulo a su fin con un paso acelerado. La recta final se inauguró con un 20-10 cuyano y, al rato, la remontada de Obras quedó completa con el remate largo rival del 25-14.

Luego, en unas horas más tarde, UPCN, campeón de la última Copa Argentina (en diciembre 2020) y siete veces ganador de la Liga, hará su presentación contra Ciudad Vóley, a las 18, con televisación de TyC Sports. Mientras que Paracao Vóley y UVT, el tercer equipo sanjuanino, se medirán desde las 22.



Cabe destacar que la Liga comenzó este jueves con las victorias del anfitrión Paracao (finalista de la Copa Argentina) sobre Ciudad Vóley por 3-2 (25-22, 15-25, 20-25, 25-16 y 15-11) y de Defensores de Banfield ante Once Unidos por 3-1 (25-22, 25-22, 17-25 y 25-23).