Oficial: suspendieron la Vuelta Internacional a San Juan 2022

La escalada de casos en todo el mundo no es ajena a la realidad de la provincia de San Juan. Por ello el Gobierno de San Juan terminó de confirmar este lunes que la Vuelta Internacional a San Juan, que no pudo concretarse durante el 2021 por la pandemia, este año no será realizada en el formato original. Asimismo el secretario de Deportes, Jorge ‘Coqui’ Chica manifestó que la próxima semana se evaluará si se podrá realizar en ‘formato local’, es decir como se llevaba a cabo anteriormente.

El anuncio oficial fue realizado por el funcionario de la cartera deportiva en conferencia de prensa. Allí Chica aseguró que los equipos internacionales no llegarán a la provincia y se evaluará su realización ‘en formato local’ la próxima semana. Esto quiere decir, que por segundo año consecutivo, la competencia no se podrá llevar a cabo de manera internacional, por lo que la competencia ciclística dejará de pertenecer al calendario de la Unión Ciclística Internacional (UCI), perdiendo así la categoría internacional que había alcanzado en los últimos 4 años y podría retomarse en su antiguo formato.

"La toma de decisiones no son gratas pero si muy necesarias. En este momento, sobre todo con mucha responsabilidad, como lo ha hecho el Gobierno de la Provincia a lo largo de la situación sanitaria, teniendo en vista que la salud es prioridad para nosotros, estamos convencidos que cada una de las decisiones que tomamos son el camino correcto", expresó el funcionario durante la conferencia.

Al mismo tiempo, Chica se refirió a los demás eventos del calendario deportivo que se suspenden en los próximos días. En este sentido aseveró que San Juan no será sede del Torneo Internacional de Fútbol, el mismo fue trasladado al estadio de La Plata, y que después de mantener un arduo dialogo con las autoridades de la Confederación Argentina de Patín, se decidió suspender el Sudamericano de Patín hasta que la situación sanitaria permita su realización.

"Hemos venido conversando con distintas federaciones, distintos clubes y dirigentes que nos ayudar a consolidar los eventos en un formato seguro", finalizó el titular de la cartera deportiva.