Violencia en las tribunas y en la cancha, manchan la pelota sanjuanina

Adentro y fuera de la cancha. En el interior y fuera de la provincia. La violencia en el fútbol sanjuanino y en equipos de la provincia son noticias desde hace dos fines de semana. Las sanciones ¿son efectivas? ¿no pararán hasta tener tribunas vacías como sucedió ya en el país?

Las imágenes de ayer lunes en el partido del clásico cuyano entre San Martín y Godoy Cruz por Copa Argentina en San Luis, se exhibieron a todo el país y el exterior también. En vivo por TyC Sports, las butacas se convirtieron en proyectiles. De un lado hacia otro. Superando el doble vallado: el de rejas y el de efectivos policiales. Las dos hinchadas se enfrentaron cuando transcurrían 25 minutos del primer tiempo. Balas de goma, gases y hasta bomberos intentando disuadir la situación con las mangueras con agua.

Los hinchas de San Martín y Godoy Cruz dieron la nota. La violencia se hizo presente en un clásico que no tenía locales, sólo parcialidades visitantes. Difícil tal vez de llegar por tratarse de día de semana, a una hora temprana de la tarde y a cientos de kilómetros de San Juan y Mendoza.

El partido detenido, siendo transmitido por uno de los canales de deportes más importantes del país y del cono sur. Durante 10 minutos la atención se la llevaron los violentos, mientras en la cancha los jugadores y árbitros aguardaban por el control de la situación, algo que se consiguió después del papelón.

En Rodeo el fin de semana hubo violencia. Las hinchadas de San Martín de Rodeo y Gral. San Martín, de San Martín, protagonizaron un salvaje enfrentamiento en el departamento Iglesia, luego de finalizado el encuentro por los cuartos de final de la Copa de Campeones.

Corridas, patadas, proyectiles volando de un lado hacia otro, golpes de 3 o 4 personas contra una, puntapiés a hinchas rivales cuando se encontraban en el piso. Y los jugadores pidiendo calma desde adentro de la cancha, fueron las fotos que dejó un partido que no contó con la cantidad de efectivos policiales suficientes para controlar de inmediato la situación. ¿Por tratarse de un choque en el interior de la provincia o por confianza de las autoridades? Preguntas que sólo interesan para que una situación similar no se vuelva a repetir.

Pero adentro de la cancha también se vive el problema. No sólo son los hinchas los responsables de esta situación, sino también los jugadores y dirigentes.

Fue el domingo 17 de marzo, cuando en el encuentro entre Colón de Caucete y San Martín sucedió el hecho. El árbitro del encuentro, Hernán Quiroga, denunció que fue agredido por casi todo el plantel caucetero y que uno de los jugadores le dio una patada que le ocasionó daños óseos.

Hubo apenas 8 días entre el primero y el último de los hechos de violencia desatados en el marco de competencias futbolísticas. Un llamado de atención para las autoridades deportivas y los simpatizantes, aquellos que alzan la voz cuando alguna medida que desalienta la violencia se aplica y no queda más que quedarse en casa y no poder ir a la cancha, a alentar a ese equipo que despierta pasión en cada sanjuanino y argentino. Las sanciones, ¿estarán a la altura de las circunstancias? Lo cierto es que el fútbol sanjuanino mostró una cara detestable en poco más de una semana. Que la violencia no manche la pelota.