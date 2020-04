¿Necesitás ir al banco? Así funcionarán del 13 al 17 de abril

Durante la semana del 13 al 17 de abril se podrá ir al banco pero únicamente con turno previo para realizar diferentes operaciones que no sean por ventanilla, tanto para personas humanas como personas jurídicas, es decir que abren al público general pero con algunas limitaciones y restricciones. Los jubilados y pensionados son los únicos que serán atendidos por ventanilla, pero sólo los días que indica el calendario de la ANSeS.

No necesitan un turno, pero sí antes de acercarse a la sucursal deben consultar a la ANSeS. Se debe sacar un turno por los canales que el banco ponga a disposición (el sitio web y otros medios). El banco te otorgará un turno, según el último número del DNI si se trata de una persona humana o del dígito verificador CUIT si representa a personas jurídicas.

Sólo con el turno y el día que tenga asignado según la terminación de su DNI (si se trata de una persona humana) o el dígito verificador (si representa a una persona jurídica). El calendario es el siguiente: Lunes 13, los terminados en 0 y 1 Martes 14, los terminados en 2 y 3 Miércoles 15, los terminados en 4 y 5 Jueves 16, los terminados en 6 y 7 Viernes 17, los terminados en 8 y 9.

Las personas humanas se rigen por DNI y las personas jurídicas se rigen por CUIT. A partir del miércoles 8 de abril se puede pedir el turno y sólo así se puede ir al banco. El comprobante del turno gestionado previamente servirá como permiso de circulación y se solicitará para ingresar al banco. Cabe recordar que primero hay que sacar un turno con su banco reservando fecha para el día que corresponda.

Se puede gestionar un préstamo, presentar documentación, ir a la caja de seguridad, hacer gestiones vinculadas a cuentas, tanto como persona humana como jurídica, pero siempre gestionando un turno de manera anticipada y respetando el cronograma establecido de fechas, según la terminación del DNI o CUIT. Se puede ir al cajero automático que se encuentre más cerca de su casa a cualquier día y a cualquier hora.

Además, las operaciones por cajero automático no generan cargos ni comisiones, sea o no cliente de la entidad financiera, hasta el 30 de junio. También se puede retirar dinero en comercios o puntos de extracción adheridos, como supermercados o farmacias más cercanos.

Todas las personas humanas y jurídicas podrán efectuar extracciones de al menos 15.000 pesos diarios, sin importar si son cliente o no de la entidad propietaria del dispositivo y la red que lo administra. No podrán cobrarse comisiones ni cargos en ningún caso. Las casas de cambio permanecerán cerradas para la atención al público presencial. No obstante, podrán operar en forma remota.

Para evitar la falta de efectivo, el Banco Central reforzó la distribución de billetes entre las entidades financieras para garantizar la recarga de los cajeros automáticos durante el fin de semana largo de Semana Santa. El sistema financiero argentino cuenta con más de 18.000 cajeros automáticos y más de 17.500 puntos de extracción extrabancarios distribuidos a lo largo de todo el país que permiten extraer efectivo.