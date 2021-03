Confían que el desempleo seguirá bajando en San Juan

San Juan registró una tasa de desempleo del 5,2% en el cuarto trimestre del 2020 según el último informe del INDEC. En este sentido, el secretario de Hacienda de San Juan, Gerardo Torrent, confió en que la tendencia seguirá a la baja en el primer trimestre del 2021.

“Va a seguir la tendencia a la baja teniendo en cuenta que hay señales de reactivación en lo económico. En San Juan se están impulsando muchas acciones de obra pública, programas emanados del Acuerdo San Juan. También hay un gran apoyo desde nacional generando subsidios y otros programas como el de la creación de 4000 empleos anunciado hace unos días pro el gobernador Uñac”, analizó el funcionario en contacto con Canal 13.

Torrent, sostuvo que los números informados por INDEC en San Juan son muy positivos. “Ha descendido la tasa de desocupación si se compara con el trimestre anterior. Hay que recordar que es el cuarto trimestre del año 2020. Y si la comparamos con el tercer trimestre del 2020 que estábamos en plena pandemia, hemos descendido 1,4%”, señaló.

El Secretario de Hacienda, destacó que San Juan se encuentra por debajo de la media nacional del 11% que informó el INDEC. “Estamos a 5,8% menos a la media nacional. Por ejemplo, Buenos Aires está en el 14% en la tasa de desocupación, muy por encima de la media”, repasó.

Consultado sobre un posible cierre de la actividad económica frente a la llegada de la segunda ola de Covid 19, Torrent sostuvo que la decisión política es no volver a parar la economía. “Obviamente vamos a seguir de cerca la situación. Estamos muy prudentes de la evolución de la segunda ola, de los distintos niveles de contagios en las demás provincias y países de la región. En base a eso estaremos muy atentos a eso y de cómo golpea a la economía”, indicó.

En este sentido, aseguró que “la postura es mantener un equilibrio entre lo sanitario sin descuidar lo económico. La sociedad pide a gritos poder seguir trabajando y desarrollar la actividad económica. Para eso es muy importantes que no haya relajamiento, mantengamos el distanciamiento, siendo responsables, cumplir los protocolos en todos los lugares de trabajo, esa va a ser la clave. Si la población no se relaja puede que no sea tan duro el golpe y se pueda mantener la actividad económica y que el sistema sanitario no colapse”.