"En Rawson tenemos la misma mercadería que Capital pero más barata"

A paso lento, pero firme, el sector comercial busca recuperarse luego del duro golpe que significó la pandemia y el cierre total de la actividad. En este sentido, desde la Cámara de Comercio, Agroindustria y Turismo de Rawson, aseguraron que "Rawson tiene la misma mercadería que Capital, pero a menor precio".

Gastón Villordo, presidente de la entidad, pasó por Banda Ancha y comentó detalles sobre nuevas campañas publicitarias y medidas para lograr salir del duro momento a los comerciantes.

Por un lado, el representante analizó la migración de comercios de Capital a Rawson durante la pandemia. “Lamentablemente cerraron negocios del Centro y se vinieron a invertir al departamento. Primero porque no hay nada que envidiar, hay un centro comercial, una población impresionante, ventas increíbles. Hay más gente en Rawson comprando que en el centro comercial de Capital. Porque los precios en Rawson son más baratos, porque el alquiler no es tan caro, los impuestos no son tan caros. Y vas a encontrar lo mismo, pero dos o tres veces más caro en el Centro. Tenemos la misma mercadería, pero en Capital son costos muy altos, difíciles de comparar”, señaló.

En cuanto a las ventas, Villordo reconoció que se vieron fuertemente afectadas, no solo por la pandemia, sino por el arrastre de la crisis. “En este momento seguimos igual, con muchas esperanzas. Después de la pandemia se reactivó todo, el tema de lo privado, lo comercial, han salido, han superado sus ventas en análisis de años anteriores. Queremos que esto pase en nuestro comercio, con todas las expectativas. Hay que trabajar, crear cosas y herramientas para que esto reactive como se reactivó en varias partes el mundo. Lo que falta es esta liberación”, dijo.

“También con el Gobierno anterior (de Mauricio Macri), no hubo pandemia y se cerraron igual los comercios. Veníamos garroteados y quedaron en el camino muchos comercios. Ahora planteado a lo del año pasado, si hay mayores ventas a septiembre del año pasado que estábamos todos encerrados. Ahora hay más reactivación en lo gastronómico, indumentaria, turismo, pero queremos más. No llegamos a la normalidad. Nosotros veníamos acostumbrados a trabajar de una manera y hace seis años venimos pasándola mal”, agregó.

Por otro lado, el comerciante manifestó que buscan eliminar la etiqueta de que Villa Krause es inseguro. Y se refirió a las nuevas medidas implementadas con el fin de aumentar la seguridad en la zona comercial de Rawson. A su vez, mencionó el caso de la rotura de 12 vidrieras la semana pasada por parte de un menor de edad que generó un gran revuelo.

“Con esto no queremos decir que no haya inseguridad. Pero esta situación nos decía que algo había que hacer o apuntar a la vigilancia que estaba fallando. Tuvimos una reunión con el secretario de Seguridad, Carlos Munisaga y se lograron conseguir bicicletas de policías que patrullen en la noche, cámaras de vigilancia, más policías. Va a haber más control”, señaló.

En cuanto a los planes para reactivar las ventas, la Cámara rawsina apunta a una nueva campaña publicitaria con el eslogan: “Rawson lo tiene”.

“Nosotros hemos comenzado una campaña ahora para reactivar los comercios. Estamos haciendo publicidades, una producción de fotos que se las entregamos al comerciante totalmente gratis, a través de la Cámara y el apoyo de la Municipalidad. Nosotros hacemos una producción de lo que vos quieras vender y te lo impulsamos en las redes y en los medios”, comentó.

Además, aseguró que se va apostar por la reactivación de la ruta gastronómica al igual que el año pasado. “Ahora queremos doblar la apuesta. Con más restaurantes, tenemos el Joypark que es un lugar para hacer deporte y que también está en Rawson. Teníamos un proyecto con el Wey Zapata que no se dio, pero es una pista de motocross que también queremos que se haga”, mencionó.

En otro orden de cosas, Villordo se refirió a la disputa por la representación del comercio en Rawson. En este sentido, aseguró que la única institución reconocida legalmente es la que él preside. “Hay dos puntos de vista. Nosotros somos un área donde queremos siempre el diálogo, hablar, solucionar y si no llegamos a nada, que todavía no nos pasa, haremos los reclamos que se merecen. Pero hay otro sector donde se hace al revés, primero salen a hacer todo el quilombo y después el reclamo. Pero son dos posiciones y la gente ya nos conoce y sabe cómo venimos trabajando”, señaló.

Por ultimo aclaró: “La Cámara de Comercio, Agroindustria y Turismo de Rawson, es la única que tiene los papeles en regla. No hay otra cámara y tenemos asociados más de 230 comerciantes”.