Una familia se intoxicó con monóxido de carbono en un hotel de Mar del Plata

Celina Piñero, una de las víctimas de la intoxicación, publicó en su cuenta de Facebook, "¡Un horror! Casi nos morimos con monóxido de carbono ocho personas, tres adultos y cinco niños, vacacionando en Torres de Manantiales", tras el duro inconveniente que ella junto a su familia sufrieron en el hotel marplatense.

La familia, oriunda de Concepción, Tucumán, y San Isidro, había llegado a Mar del Plata para vacacionar, pero nunca se imaginaron que vivirían tan desesperante episodio. El grupo familiar estaba integrado por Clara Chiappe, su hermano Agustín y la pareja de su hermano, Celina Piñero. Los hijos de Clara eran tres y los de Celina, dos. Los cinco, menores de edad.

Noticias Relacionadas Detalles macabros sobre cómo estaban los cuerpos encontrados en La Plata

"Una chiquita de 4 años se desmayó y no despertaba, otra de 7 vomitó y otra convulsionó temblando y con dolor de pecho. Terminamos internados. Unos con 15% de monóxido de carbono en sangre, los más chicos 8/10 por ciento, y yo 25 por ciento" relata Celina Piñero a través de la red social.

Además Piñero, acuso al hotel de no tomar cartas en el asunto, "La verdad es que desde el hotel no hicieron nada, salió una señora solamente para increparnos y decirnos que seguramente se habían intoxicado con la comida en algún lugar, que no podía ser intoxicación por monóxido".

Por su parte, Chiappe señaló que "hubo un gerente del lugar que nos acompañó y estuvo con nosotros hasta que nos fuimos, pero cuando le pedimos que nos demuestren que iban a evaluar el estado del gas de los departamentos y que queríamos una disculpa, ahí desapareció".

Según Chiape, lo que causó la pérdida del monóxido fue un calefón que estaba en la cocina. "Yo todas las noches, mientras todos se bañaban, abría la ventanita y la última vez no lo hice. Y ahí fue que sufrimos la intoxicación", contó.

Fuente: Página 12