El peor final para el chico que se despidió con una carta en Instagram

Recientemente un grupo de pescadores encontró flotando el cuerpo sin vida de un adolescente en la provincia de Corrientes, más precisamente en la localidad de San Lorenzo. Con el paso de las horas las autoridades confirmaron que se trata de un chico de 17 años, que una semana atrás había compartido en su cuenta de Instagram una carta de despedida.

Se trata de un joven de 17 años de edad que fue encontrado flotando en aguas del Río Paraná a la altura de la localidad correntina de San Lorenzo, por un grupo de pescadores que estaban navegando por la zona que dieron aviso a Prefectura Naval Argentina. Con el paso de las horas efectivos policiales pudieron identificar al fallecido.

El cuerpo sin vida pertenecía a un adolescente, que se encontraba desaparecido desde la noche del pasado miércoles 7 de octubre. En ese momento el menor de edad había realizado una llamativa publicación en su cuenta de Instagram, en donde compartió una suerte de "carta de despedida" con todos sus seguidores.

En este posteo había escrito lo siguiente: “Me despido de ustedes, gracias por todo, la verdad que estos días me venía sintiendo re mal, me sentía solo, sin ganas de seguir. Amen que el tiempo pasa, si tienen algún problema hablen e intenten apoyar a alguien que esté así, no dejen de hablar, eso sólo empeora. Los voy a estar guiando a todas las personas que quiero, nos vemos, cuídense”.