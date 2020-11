Maradona se fue el mismo día que Fidel Castro

Una de las noticias más tristes para los argentinos es la partida del icono del futbol. Pero tras su fallecimiento se comenzaron a vislumbrar detalles. Uno de los que más llamó la atención es que la fecha coincide con la muerte de uno de sus referentes.

Sucede que Fidel Castro falleció un 25 de noviembre del 2016 a los 90 años. Para Maradona, el cubano era uno de sus ídolos. Se conocieron en el 80, pero en el 2000 llego a Cuba para ser atendido para recuperarse de sus adicciones que iniciaban a deteriorar su salud. Específicamente se trasladó a La Habana, por invitación de Castro, a desintoxicarse de las drogas en un centro cubano, considerado uno de los mejores.

El vínculo que los unía no solo era admiración mutua, sino también respeto y una amistad profunda. Inconmensurable era el cariño que Diego se tatuó la cara del histórico dirigente cubano en una de sus piernas. Al igual que la imagen del “Che” Guevara a quien admiraba.

En varias ocasiones el Diez manifestó que se enviaban cartas y charlaban sobre política y deporte ya que ambos compartían opiniones similares en estos campos. En una entrevista abrió sus sentimientos y contó quien era Fidel para él. Por ello dijo: "Para mí fue como un segundo padre, porque me aconsejó, me abrió las puertas de Cuba cuando en Argentina había clínicas que me la cerraban, no querían la muerte de Maradona. Y Fidel me las abrió de corazón".

Por esta razón es que cancillería de Cuba expresó su mensaje aludiendo a la coincidencia de ambos fallecimientos en esta fecha.