Allende sobre su duro cruce a Ginés González: 'Su declaración me molestó'

El pasado jueves 10 de diciembre se llevó a cabo el debate acerca del proyecto de ley. Cuando tomó la palabra el diputado nacional Walberto Allende, en un momento dado de su discurso mostró su enojo con el ministro de Salud de la Nación. El legislador reveló que su molestia surgió por una declaración acerca de "los peronistas que no hacen lo que tenían que hacer los peronistas".

Desde la Cámara de Diputados el pasado 11 de diciembre el diputado nacional, Walberto Allende, mostró su descontento por unas declaraciones del ministro de Salud de la Nación. Todo surgió porque Ginés González García expresó que algunos legisladores decían ser peronistas, pero que "no hacían lo que tenían que hacer los peronistas". Frente a esto el sanjuanino dijo en su momento que "no necesitaba clases de peronismo".

"No me parecieron bien las declaraciones que había tenido anteriormente sobre le peronismo. La presión que ejerció sobre los diputados, que había tipos que dicen ser peronistas y no hacen lo que tienen que hacer los peronistas, que había que votar mirando las provincias. Hizo una bajada de línea muy fuerte que no le corresponde, no tiene nada que ver con el Congreso", expresó el parlamentario.

Noticias Relacionadas Suspensión de las PASO: aseguran que el debate se dará en cuestión de días

Siguiendo en la misma línea Allende expresó que sobre todo lo que le molestó, es que esa especie de reclamo fue directamente a los peronistas del interior. Esto, sumado a la opinión de González García sobre el embrión es un fenómeno, generaron enojo en el legislador que representa a la provincia. "La verdad que me molestó, no me pareció bien", sentenció.