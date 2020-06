Trataba de hacer una cloaca y dejó sin internet a toda la provincia

Un insólito e indignante hecho se produjo el pasado miércoles 17 de junio en Entre Ríos, más precisamente en Concepción del Uruguay. Lo que sucedió fue que un hombre comenzó a cavar un gran hoyo en la vía pública para conectarse a una red cloacal y terminó dejando sin internet a toda su provincia.

Noticias Relacionadas Tiene 13 años y le disparó a un remisero para robarle el auto

Este sujeto, que no contaba con una autorización de su municipio para realizar esta actividad, se encontraba cavando un hoyo en la vía pública, para poder conectarse de forma ilegal a la red cloacal y no sólo no pudo lograrlo, sino que terminó perjudicando a toda su provincia.

De forma accidental, este hombre cortó la red ARSAT, que es la empresa de telecomunicaciones del Estado Argentino. Este inconsciente cortó el tritubo de la fibra, produciendo un daño de grandes magnitudes a la red que le provee de conexión a internet a los vecinos.

Noticias Relacionadas Policía ejecutó de un tiro en la cabeza a su amigo

Debido a este acto cargado de negligencia, ciudadanos de todas partes de Entre Ríos se quedaron sin acceso a internet desde las 17:20 del pasado 17 de junio. Posteriormente las empresas Video Digital y ARSAT, que son las encargadas de proveer este servicio, se hicieron cargo a pesar de que el error no fue su responsabilidad. Sin embargo, se desconoce si ya han podido resolver este problema.