El asqueroso hallazgo de una jubilada en un puré de tomates

Una jubilada vivió una de las experiencias más repugnantes de su vida, al encontrarse algo totalmente inesperado dentro de una caja de puré de tomates que compró en un supermercado cercano a su vivienda, ubicada en la localidad bonaerense de Escobar.

Se trata de Ines Quinteros, una jubilada de 67 años de edad, que se encontró con un "pedazo de rata" dentro de una caja de puré de tomates. La adulta mayor accedió a brindarle una entrevista al medio "minutouno", para contar más detalles acerca de este inusual episodio.

Quinteros contó que ella compró esta caja el pasado 17 de abril, pero que no la usó enseguida, la dejó guardada y recién la abrió el pasado 6 de mayo porque todavía estaba en fecha. "Usé un poquito para hacer un tuco y lo que sobró lo fui a colocar en un tupper, pero estaba pegado, entonces abrí más la caja y me encontré con el pedazo de cuero de rata".

Lo peor de todo, es que Quinteros se comió un plato de fideos con el tuco que había preparado con una parte del puré de tomates que contenía esta caja. "Yo ya me había comido los tallarines y estuve dos días descompuesta", manifestó la jubilada. Posteriormente, la mujer realizó la denuncia a distintos organismos, pero aseguró que ninguno le brindó una solución.

La damnificada contó que llamó a la empresa que comercializa este producto para avisar y que retiraran el lote en cuestión. "Me dijeron que guardara la caja que pasaban a retirarla. La metí en el freezer y hasta la fecha no vinieron. También llamé al supermercado, y en Defensa del Consumidor no me dieron una respuesta. Me preocupa porque así como me pasó a mí, le pudo haber tocado a cualquiera", sentenció

Finalmente, la abogada defensora de esta mujer, llamada Andrea Falncone, contó que desde la empresa en cuestión le ofrecieron a Quinteros darle una caja de puré de tomates de repuesto y como ella se negó, le ofrecieron bombones.