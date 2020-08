Maru Fernández contó en vivo que fue abusada a los 10 años

Este miércoles la periodista Maru Fernández, cnductora de C5N contó en su programa en vivo que cuando tenía diez años fue abusada y no se animaba a decirle a su madre hasta que su hermano se dio cuenta de lo que le pasaba.

Esto fue en medio de un a entrevista a un grupo de ayuda a personas abusadas en su programa donde se estaba abordando esta problemática y particularmente el caso del padre que confesó en las redes que violaba a su hija de solo 6 años.

"Yo fui víctima de abuso a los 10 años y no tuve la posibilidad de ponerlo en palabras, me daba vergüenza y mi mamá no se dio cuenta. El que descubre la situación es mi hermano menor y es él el que pone en palabras lo que había visto y a mí me corren de ese lugar", dijo la conductora.

Aseguró que no hubo nunca una denuncia policial pero si se cortó el vínculo con esa familia como pasaba antes "era callarse, daba vergúenza", aseguró.

Con voz casi quebrada Maru contó que recién hace poco tiempo pudo hablar del tema en terapia y puede sobrellevarlo: "me cuesta expresarlo pero quiero ponerme de lado de esos chiquitos en donde yo me siento identificada, donde no hay manera de expresarlo y necesitamos de esos adultos para que estén atentos", cerró el relato.

El momento en que Maru Fernández contó que fue víctima de abuso a los 10 años.

Gracias Maru por ayudar a visualizar la lucha de quienes sufrieron esta traumática experiencia y generar conciencia sobre el necesario cuidado de los más pequeños.

Después charló del tema con su compañera Luciana Rubinska y contó detalles sobre cómo superó el trauma y de qué modo la impactó en su vida.

"Es algo que tengo elaborado, es una experiencia de vida, lo tengo superado. Me costó un montón, me llevó muchos años poder ponerlo en palabras, poder superarlo. Cualquier problema lo asociaba a eso, pero después dije que no. lo tuve que perdonar a él para poder yo seguir adelante", comentó.

Detalló que "Las situaciones eran el juego de la escondida donde me decían que tenía un lugar en donde no nos iban a encontrar. Y yo inocente, boluda, nada. Era una nena de diez años. Pero muchas veces te queda la sensación de que una es la culpable, de que una pudo haber provocado esa situación, y lo sentía de grande. Hace 20 años este escote no te lo usaba".

Fuente: Rating Cero- C5N