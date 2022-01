Video: camionero casi provoca una tragedia al volante

Luis y Natalia iban en su camioneta por la Ruta Nacional 11, que une las provincias de Santa Fe, Chaco y Formosa, y ya habían pasado el cruce de la localidad de Colonia Benítez, a unos 22 kilómetros de Resistencia, cuando notaron la imprudencia de un camionero que circulaba delante de ellos y decidieron filmarlo. Casi son testigos de una tragedia, incluso lo denunciaron al 911.

Las imágenes, y las onomatopeyas del matrimonio mientras eran testigos de la imprudente maniobra del conductor del camión, no dejan lugar a dudas: no hubo un accidente porque el tránsito que circulaba por la mano contraria reaccionó a tiempo y se tiró a la banquina. En diálogo con el diario Primera Línea, Luis contó que venían transitando por Ruta 11 hacia la 16.

'Pasando el cruce de Colonia Benítez, nos pasa un camión que ya venía haciendo pavadas desde atrás', contó Luis, quien iba en la camioneta con Natalia, su esposa. Ella fue la encargada de filmar lo que sucedió sobre la ruta, incluso en cierta parte del video, asombrada de las locuras del conductor, le consulta a su marido: '¿Corto (el video) y llamo al 911?'.

En las imágenes que registró Natalia se ve cómo el camión intentó sobrepasar a un auto blanco y a un micro que iban por delante y, para ello, se colocó sobre el carril contrario: la maniobra permitió ver que de frente venían otros vehículos con las luces encendidas. No le importó. El conductor pasó al coche blanco, mientras el auto que venía de frente la hacía cambio de luces.

Ante la falta de respuesta, se tiró a la banquina. Cuando el camionero buscó volver al carril, se quedó sin espacio y pudo colarse detrás del micro. Pero volvió a la carga, aún con el tránsito cargado de frente, intentó pasar al micro. Los gritos de Luis y Natalia no dejan dudas a la imprudencia del chofer. Nadie le tocó bocina, todos los conductores se tiraban a la banquina.

'En el momento que me sobrepasa lo hace casi a unos 100 kilómetros por hora. Yo lo seguí un trecho, avisamos a guardia urbana sobre Nicolás Avellaneda y ellos me dijeron que lo siguieron un trecho pero que después no podía hacer más nada. Igualmente, yo llamé dos veces al 911, porque después se quedó ahí sobre la Nicolás Avellaneda a orinar. Una mujer andaba con él', añadió Luis.