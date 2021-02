Video: Encargó unas pizzas y llegaron con una sorpresa asquerosa

Un vecino de la ciudad de La Plata pidió 4 pizzas para comer con su familia y cuando las abrió se encontró con la desagradable sorpresa de que tenían cucarachas muertas.

De inmediato filmó un video y se lo envió a local quienes respondieron que disculpara y lo invitaron a comer y tomar unas cervezas. "Se que con el perdón no hacemos nada. Me siento tan mal porque trabajo muchas horas para dar el mejor servicio y estas cosas son un cachetazo. Ya me contacté con el proveedor de cajas e hice un chequeo de toda la cocina. Dejame resarcir el mal momento con una cena acá, unas cervezas.. Decime vos", contestaron.

Pablo, el cliente, respondió que no quería nada y no les iba a comprar más. Contó que tuvo 10 años pizzería con su familia y sabe que las cucarachas no vienen en las cajas. En el video que se viralizó se escucha el conteo de las cucarachas en las pizzas.