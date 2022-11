Buscan desesperadamente a un nene de dos años

Desde el pasado sábado buscan intensamente a un niño de dos años. Según los primeros datos que circulan, el menor fue llevado de su casa del barrio San Lorenzo, en Santa Fe, por su padre. Supuestamente, iban a hacer unos mandados y desde entonces no regresó y no volvió a comunicarse con su esposa.

El pequeño fue identificado como Noah Santiago Beltrán Sesma. Las características físicas del menor son: es de tez blanca, ojos marrones, cabellos castaño claro largo hasta los hombros, vestía remera verde, short azul y tiene un arito en la oreja izquierda.

Según informaron medios de Santa Fe, el padre se llevó al menor con toda su documentación. La madre del nene relató que: "Dijo que era cerca y que volvía enseguida. Hasta me dio un beso, se fue y nunca más volvió. Me desesperé, llamé y llamé y no me atendieron más. Llamé al 911, fui a los hospitales a preguntar por si tuvieron un accidente", agregó.

El fiscal Fontana ordenó que se haga un relevamiento de las cámaras de seguridad, gracias a eso se los ubicó por última vez en la terminal de ómnibus. Hay una testigo que dijo haberlos visto subir a un colectivo que tenía como destino la ciudad de Buenos Aires.

El gobierno de Santa Fe emitió una circular donde se solicita la más amplia colaboración de toda la ciudadanía a los fines de recabar información que aporte a la búsqueda.