Causa Malvinas: 'No es válido el principio de autodeterminación de los pueblos'

Este lunes el politólogo sanjuanino Sergio Guzmán se comunicó vía zoom con Banda Ancha y explicó por qué la soberanía de las Islas Malvinas le corresponde a la República Argentina y no al Reino Unido.

El profesional considera que 'el principio de integridad territorial es lo único que prima en este caso' y sostuvo que el punto en el que se apoya Inglaterra, la autodeterminación de los pueblos, no es válido, 'porque en Malvinas lo que existió a partir de 1833 es una población implantada y no habitantes originarios. Poor eso Vernet se va con 300 gauchos y se otorgan licencias pesqueras en la zona'.

El profesional viajó al paso y contó cómo fueron los inicios de esta disputa que terminó en la guerra de 1982. 'A principios de la década del '60 comienza una situación de descolonización en el mundo y queda pendiente esta situación. Luego en 1965 en la presidencia de Artura Illia, la diplomacia argentina se esboza y declara la famosa resolución 2065, en la que reconoce la disputa soberana y solo dos partes en el conflicto, Argentina y Gran Bretaña.

Esto debe ser resuelto mediante el dialogo y el gobierno del Reino Unido se niega a charlar, porque se apoya el principio en el segundo punto de autodeterminación de los pueblos'.

Por otro lado el Gobierno de las Islas Malvinas junto a las Embajadas Británicas en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay lanzaron un concurso para todos aquellos estudiantes que quieran visitar el archipiélago ubicado en el Atlántico Sur.

Situación que para el politólogo es totalmente una 'provocación. Esto lo que hace es marcada redención de comenzar a asentar antecedentes en detrimento del reclamo de soberanía de la República Argentina sobre las Islas. Es necesario recordar que el gobierno británico tiene una posesión ilegitima con nivel de usurpación sobre todo el sistema del archipiélago del Atlántico Sur circundante. No es una cuestión menos inocente por parte de la embajada británica'.

Y en la final de la entrevista Sergio Guzmán dejó en claro que de los 17 enclaves coloniales que hay en el planeta, '14 pertenecen y esta involucrado el Reino Unido de Gran Bretaña'.