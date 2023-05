El jugador 'Pulga' Rodríguez está internado en terapia intensiva tras un accidente

Luis Miguel Rodríguez, el jugador de 38 años viajaba a bordo de su camioneta desde Santiago del Estero a Tucumán, cuando sufrió el accidente. Tras la colisión, fue encontrado por otros conductores cuando deambulaba desconcertado por los fuertes golpes que recibió. Rodríguez fue hospitalizado de inmediato.

El ex jugador de Atlético Tucumán y Colón fue derivado al Hospital Ángel Cruz Padilla de San Miguel de Tucumán. La médica a cargo lo diagnosticó con un traumatismo craneoencefálico y en su rostro.

El primer parte médico habló de que su estado es "estable", pero con el correr de las horas debieron trasladarlo a terapia intensiva. Desde el nosocomio Padilla explicó: "En este momento no corre riesgos de vida, per no puedo dar precisiones porque necesitamos una evaluación constante. Es minuto a minuto porque con muchos de estos golpes tenemos que estar atentos".

El Ferroviario, emitió un comunicado desde sus redes oficiales en el que informó la situación del futbolista y confirmó que parte de la dirigencia de la institución de Santiago ya se encuentran en Tucumán para brindar la asistencia que puedan, tanto al jugador como a su familia.