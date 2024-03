Un nene de 12 años habría sido abusado por sus compañeros de escuela

La denuncia de una madre sobre el presunto abuso sexual sufrido por su hijo de 12 años por parte de sus compañeros de escuela ha generado conmoción en Chubut. Según relató la mujer, los agresores habrían grabado el ataque, y las imágenes se habrían viralizado, provocando indignación en la comunidad educativa.

El hecho habría ocurrido el viernes en la escuela N°752 de Rawson. La madre, en declaraciones a FM del Viento, explicó que se enteró del presunto abuso a través de capturas de pantalla de las imágenes virales. Luego, realizó la denuncia en la Comisaría de la Mujer.

"Lo abusaron y tengo el video que se viralizó. Como toda mamá no quería verlo. Fui a hacer la denuncia a la Comisaría de la Mujer. Desde Fiscalía me dijeron que me iban a llamar", lamentó la madre del niño. La mujer agregó que su hijo, que vive con su abuela paterna, le contó que fue amenazado por los agresores y que temía por su seguridad.

Ante la gravedad del caso, padres y madres de la institución educativa se convocaron para pedir explicaciones a las autoridades educativas. El director de Educación Secundaria del Ministerio de Educación provincial, Martín Larmeu, anunció que los menores acusados serán apartados del colegio. "No pueden continuar en este contexto, por lo tanto, tenemos que buscar para ellos una alternativa para su proceso de escolarización", explicó Larmeu.

El caso está siendo investigado por la Fiscalía de la ciudad y la Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital del Ministerio Público Fiscal.