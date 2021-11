Arancibia: ‘Tenemos lo que hay que tener para defender el sistema republicano’

El candidato por Consenso Ischigualasto, Marcelo Arancibia, pasó por Es lo que Hay en la noche de este miércoles y se pronunció con la tenacidad que lo caracteriza, “tenemos lo que hay que tener para defender el sistema republicano, para expresarle a un sector muy grande e a la sociedad sanjuanina que está muy castigada por la situación económica y social que padece la Argentina y San Juan de hace varios años”, expresó.

Arancibia lamentó que en la provincia no existan instancias de debate que permitan a los candidatos debatir propuestas “Hace mucho nos hemos acostumbrado a las campañas en las que no se dice nada, donde no se debate. Nuevamente no va a haber posibilidad de que los candidatos debatan frente al electorado y le propongan qué van a hacer, qué análisis tienen del país y de la provincia, cuál es su talante, si están en condiciones de enfrentar en un parlamento el debate con 257 diputados nacionales”, declaró.

Al hacer un análisis de la campaña recordó aquel spot con el que se dio a conocer, que tuvo mucha repercusión por una frase llamativa: “Marcelo, acercate y conocelo". Al respecto, el referente dijo que esta propaganda sirvió mucho “el propósito era que nos escucharan”, aseguró.

El dirigente aseguró que la campaña fue muy intensa, pero que fue muy fructífera ya que sacaron un 9% de votos. “En esta campaña que termina me hable todo y me camine todo, así que terminamos muy satisfechos. Arrancamos la campaña con muy bajo nivel de conocimiento, tanto los candidatos como mi persona. En cuarenta días muy frenéticos antes de las PASO construimos un discurso que nos permitió empezar dando una identidad” .