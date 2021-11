Arancibia: "Bullrrich viene a San Juan a hacer kichnerismo"

El candidato a diputado nacional por el frente Consenso Ischigualasto, Marcelo Arancibia, l salió con los tapones de punta a responderle a Patricia Bullrich. La presidenta del PRO a nivel nacional tildó de instrumento del oficialismo a Arancibia luego de las denuncias que realizo por el presunto plagio de proyectos presentados en la Legislatura por los diputados del PRO, Enzo Cornejo, Nancy Picón y Sergio Miodowsky.

Ante ello, Arancibia, aseguró que la referente del Pro viene a “hacer kirchnerismo” a la provincia y la acusó de boicotear la unión de la oposición en San Juan.

“Lo que ha dicho Patricia Bullrrich me parece de profunda gravedad. Cuando nosotros comenzamos a construir la oposición en San Juan, nos sentamos a conversar con los presidentes de los partidos nacionales de Juntos por el Cambio. Alfredo Cornejo y Maxi Ferraro y Patricia Bullrich. Los dos primeros intentaron en la mesa nacional para lograr la apertura de la oposición en San Juan y no pudieron. La que boicoteo la unión de la oposición en San Juan fue Patricia Bullrich”, aseguró. Y agregó que “ella aprovechó un reportaje en un medio provincial y puso límites para la apertura de la oposición, generando las condiciones más favorables para que el Frente Todos gane las elecciones”.

“Luego, en las PASO, Bullrich vino a San Juan y mandó un emisario a hablar con nosotros pidiéndonos que nos unamos a su campaña pre presidencial para el 2023, lo que fue rechazado. Mientras su enviado hablaba con nosotros, ella estaba con Juntos por el Cambio en el Parque de Rivadavia pidiendo el voto por una oposición que claramente ha desertado de su rol y que ha sido colaboracionista”, sostuvo.

Luego, Arancibia recordó algunos antecedentes. “Mientras ella nos acusa como instrumento del oficialismo, quiero recordarle a Patricia que los candidatos que ella está apoyando, cuando fueron diputados provinciales, lograron establecer investigando la obra pública de San Juan que faltaban 45 millones de dólares de la obra de la Ruta 150. Y esos diputados encubrieron la corrupción de De Vido . y fuimos los que estamos en esta mesa los que hicimos llegar esta documentación al juez Bonadío y es parte de la causa de los sobrecostos en la obra pública de Néstor, de Cristina y de De Vido”, señaló.

En este sentido, Arancibia cuestionó la interpretación de la presidenta del PRO en el país. “Cuando ella habla de que somos funcionales al oficialismo de San Juan, yo me pregunto si esconder pruebas de la corrupción de De Vido no es parte de ser funcional al Frente Todos. Si eso no es ser instrumento de la corrupción del oficialismo, Patricia Bullrich tiene un problema de interpretación de la honestidad, la transparencia”, sostuvo.

Más adelante, el candidato de Consenso Isachigualasto, dijo que Bullrich “ahora viene a San Juan en las elecciones generales a hacer kirchnerismo”.

“Le pide a los sanjuaninos que no lean los diarios. Eso lo hace Cristina cuando se enoja con los medios nacionales. Cuando el problema no es el cartero sino lo que dice la carta. Y lo que dice en San Juan es que un miembro del Tribunal de Cuentas de la provincia de San Juan ha violado la Constitución Provincial incumpliendo la incompatibilidad que no le permitía hacer campaña política. Enrique Conti no solo hizo campaña política cuando vino De Angelis, sino que fue desde que arrancó la campaña. Y nosotros hemos tenido que suplir la omisión de la Cámara de Diputados, no solo ratificando la presentación en la Legislatura sino cumpliendo los requisitos formales que la Legislatura no lo hizo. No vaya a ser que el Jury rechace la presentación por cuestiones formales”, comentó el dirigente opositor.

Arancibia continuo con su crítica a la presidenta del PRO. “Ella alienta al voto del presidente del PRO en San Juan (Enzo Cornejo), que hace varios meses tiene una denuncia penal por fondos que no rinde de la campaña del 2015. Y que un fiscal se hace el distraído y no lo llama a indagatoria. Esa misma presidenta del PRO, que acá en San Juan avala y apoya el plagio, no solo de Enzo Cornejo, sino que parece que es un método de trabajo de Juntos por el Cambio”, aseveró.

Ante ello Arancibia reparó que Consenso Ischigualasto no es un instrumento del oficialismo. “Si acá hubo un frente que viene cuestionando, criticando, y denunciando la corrupción del gobierno provincial hemos sido nosotros”, aseguró.

“Queremos decirle a Patricia Bullrich que venir así no es la manera de ganarle al uñaquismo. Al uñaquismo se le gana con honestidad, ejerciendo la oposición tal cual lo demanda el electorado, controlando, poniendo límites, denunciando el mal gobierno que tiene San Juan y se puede claramente con el tema de la crisis hídrica. Que hace más de 10 años no le han prestado atención y se desentendieron en Hidráulica con el colaboracionismo de sus diputados provinciales. Hay mucha gente desesperada por la situación económica y social. Y en Consenso Ischigualasto tienen la posibilidad de no votar a los mismos de siempre que son los causantes de su crisis económica y social”, manifestó.

Luego, el candidato a diputado nacional, pidió a “quienes priorizan la cuestión institucional y la democracia republicana que tiene un dilema moral que resolver. Votar a Consenso es votar una fuerza a favor de la coherencia, la transparencia, la honestidad y la defensa de las instituciones. Votar a Juntos por el Cambio es votar a quienes promueven el plagio, que es una deshonestidad a la ética pública, es votar lo que conocen delitos de corrupción y callan, a quienes van a poner una ley y serán con cargos propios para sus familiares. Ese dilema moral lo tiene que resolver la ciudadanía este 14 de noviembre porque las instituciones en San Juan no funcionan”.