El intendente de Rawson en el ojo de la tormenta: dos concejales aseguran que no habla con nadie

Rubén García, el jefe comunal del departamento de Rawson, está en boca de los sanjuaninos. Luego de que se notaran presuntas irregularidades en su gestión. Y por esta razón, dos concejales del municipio hablaron en el programa 'Es lo que hay', brindando detalles sobre la situación que envuelve al funcionario, que se desempeña como máxima autoridad del departamento sureño.

Según la concejal Verónica Benedetto, el Concejo Deliberante le tuvo demasiada paciencia al intendente. En el sentido de que, desde hace un tiempo no habla con nadie, es decir, no dialoga con los vecinos, ni con la oposición. Además del hecho, de que no da respuestas, sobre las situaciones que atraviesa el departamento, indicó la entrevistada.

Por otro lado, el concejal Fabián Olguín, indicó que de los ocho concejales que integran el ente legislador rawsino, todos terminaron enfrentados con él jefe comunal. Porque de acuerdo a los dichos del entrevistado, García no está dispuesto a escuchar. Siendo que muchos de los legisladores departamentales, han trabajado en otras áreas de gobierno, por lo que tienen experiencia para contribuir al municipio.

Mas adelante, ambos legisladores se refirieron al conflicto que el intendente tiene por el mal sistema de recolección de residuos. Precisamente, tras los dichos del funcionario, en los que asegura que el Consejo Deliberante lo dejó sin recursos. Por ello, los concejales aseguraron que, es real que este año no se le aprobó el presupuesto, porque consideraron que no sería bien administrado. No obstante, los miembros del Concejo Deliberante, aseguraron que aún puede hacer uso del presupuesto del año anterior.

Ante tal situación de conflicto y con las cuentas que ellos consideran poco claras, aseguran que realizarán la denuncia correspondiente, para que se investigue que sucedió.