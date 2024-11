"Se me puso la piel de gallina": Adrián Pallares se refirió a Jorge Lanata

Desde hace varios meses, Jorge Lanata se encuentra internado en estado delicado. En ese tiempo, su esposa, sus ex mujeres y las hijas del periodista se enfrentaron por los bienes del mediático.

Sin dejar de lado la importancia de la evolución que reflejan los partes médicos, ahora el periodista Adrián Pallares lanzó una información sobre el estado de Lanata.

"Me acaban de autorizar para poder contarlo. Acabo de escuchar un audio que Jorge Lanata, un saludo que le mandó a una persona muy cercana. Es un audio que esa persona me mandó y que no me deja mostrar pero se me puso la piel de gallina", comenzó diciendo el conductor de “Socios del Espectáculo” conmovido.

"La verdad es que hubo mucho revuelo ayer, posteos desagradables y detalles de su salud pero yo puedo decir que Jorge Lanata está en un proceso de leve mejoría", agregó.

Al parecer una mejora lenta, pero mejora al fin se puede observar en el periodista luego de casi seis meses de internación. Según Pallares, Lanata está empezando un nuevo camino hacia su recuperación, un tiempo que pasará lentamente pero colmado de esperanzas para los afectos y fanáticos del comunicador.