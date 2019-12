El empresario Ricardo Piñeiro contó su lucha contra el alcohol

Hacía tiempo que no se sabía nada del ex manager de modelos Ricardo Piñeiro. La década del ´80 lo vio brillar junto a las más famosas modelos que no sólo triunfaban en Argentina, sino que conocieron la fama en el mundo.

Pero en 2011, poco después de celebrar los 30 años de su ascendente carrera, el empresario debió alejarse de su vida social por un escándalo. Con respecto a ese suceso Piñeiro dijo: “A veces delegar te sale caro. No puse el foco en la parte contable, que estaba a cargo de dos personas de mi máxima confianza. Ellos especularon con mi falta de atención a los números y un día no hubo plata para pagarle a nadie. Fue el momento más conflictivo y doloroso de mi vida”, contó en una entrevista con la revista ¡Hola! Argentina.

Tras el conflicto financiero que lo dejó en la calle, Piñeiro se refugió en la chacra de sus padres de San Andrés de Giles (Buenos Aires) y fue ahí, en medio de la soledad, cuando comenzó con los problemas de alcohol: “Fueron tiempos de muchísima tristeza y angustia. El campo es muy lindo, pero muy solitario. La soledad es peligrosa, te lleva por caminos oscuros. Empecé a tomar solo en casa, en la chacra las cosas se pusieron más serias… Fui a Alcohólicos Anónimos. Salí con fe y voluntad. Asumí el compromiso de no dañarme más y retomar mi vida, que era la de un tipo sano. Dejé las carnes rojas hace 30 años, el pollo hace dos y siempre hice deporte. El alcohol realmente no tenía nada que ver conmigo. Desde hace tres años que no tomo ni una sola gota”, aseguró.

Y finalizó diciendo: “No hay que tener vergüenza. Esto se puede pasar a cualquiera. De hecho a mucha gente le pasa, no lo cuenta y para mí es un error. El primer paso es aceptarlo y contarlo”.