La revelación de Jorge Rial sobre la eutanasia

Por estos días, la salud y el grave estado de Santiago Bal abrieron el debate para hablar sobre la eutanasia y el difícil momento que deben atravesar los familiares de una persona enferma. La decisión de continuar viviendo en un caso de extrema enfermedad o de una dolencia terminal permitió que el conductor de “Intrusos” (América) contara un él tiene un testamento vital.

Se trata de un documento en que una persona expresa su voluntad anticipada sobre las atenciones médicas que desea recibir en caso de padecer una enfermedad irreversible o terminal que lleva a la persona a no poderse expresar ni valer por sí misma.

Consultado el doctor Edgardo Zimmerman, director del IMAC, sobre si existe en Argentina una ley que contemple la posibilidad que un paciente firme previamente un permiso para que se lo desconecte, el profesional respondió que sí existe y agregó: "La familia decide que uno no haga ninguna maniobra cruenta, como puede ser una traqueotomía o cualquier procedimiento que pueda intervenir sobre el paciente, independientemente de la medicación. La familia puede optar no someterlo a esa decisión y uno lo acata con un consentimiento firmado".

En ese momento Jorge Rial dijo: “Vos podés firmar un papel para dar tu consentimiento en casos extremos. Yo lo tengo firmado hace tiempo, ahí las libero a mis hijas de tomar esa decisión. En un principio fue para mis hijas y ahora es para Romina. Las libero de tomar cualquier decisión ante un hecho puntual, no estoy diciendo que me duele la cabeza y me pisen la manguera", bromeó el conductor.

Sus compañeros de programa indagaron las razones que lo llevaron a tomar esa decisión y comentó: "Lo hice porque debe ser jodido para los que te aman estar ahí y decir 'vamos hasta lo último', y vos sabés que ya no das más. ¿Por qué cargarles con eso?... Lo hice porque en algún momento de mi vida estaba muy solo, con mis hijas muy chicas y yo no sabía qué podía pasar. Cuando estás solo te lo planteás, no por vos. Yo no pienso en morirme, ¿pero y si te pasa? ¿Y mis hijas? Ahora es distinta la situación, por suerte. Igual está firmado y no lo voy a romper", finalizó Jorge Rial.