Flor Peña confesó que hay jóvenes que la confunden con Moni Argento

A punto de comenzar su programa en Telefé, Florencia Peña despejó los rumores de conflictos con el canal de las pelotas y dijo que está fascinada con la idea de conducir un magazine en las mañanas y de conectar con mujeres y hombres que busquen algo fresco y divertido.

Con la puesta teatral de “Casados con Hijos” postergada para el 2021, Flor Peña fue entrevistada por el programa “Por si las Moscas” y en ese intercambio la mujer se refirió a su personaje de Moni Argento y dijo: "En mi caso, Casados con Hijos es como un yunque. Por un lado, está buenísimo. Por el otro, hay toda una generación que cree que soy Moni Argento", comenzó diciendo la actriz.

Luego agregó: "Yo amo Casados con Hijos, que lo estamos por hacer en teatro. Pero como actriz tengo una búsqueda constante, yo no me quiero quedar apoltronada en un personaje, entonces estoy todo el tiempo luchando contra mí misma. Incluso, por ahí, hasta me pasa más a mí que a Guille. A Guille no le pasa tanto con Pepe Argentino, pero a mí con Moni sí".

También la ahora influencer comentó algo que le sucede en las redes con algunos seguidores: "No sabés la cantidad de tweets que recibo que me dicen ‘a vos no te banco, pero a Moni Argento sí’ Yo voy a seguir buscando siempre que pueda porque yo no quiero ningún corset, no quiero que nada me encasille, necesito salir a buscar siempre"., concluyó.