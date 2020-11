Luego de ser acusado de pedófilo, "La Faraona" volvió a las redes

Uno de los comediantes más conocidos por los jóvenes volvió a ser parte del mundo cíbernetico. Sucede que hace unas semanas fue acusado de apología a la pedofilia a causa de unos posteos realizados cuando era docente de ingles. En los mismos alude de manera sexual a sus alumnos, en ese momento menores de edad.

Martin fue fuertemente repudiado en las redes sociales, esto fue luego de que salieran a la luz una serie de tweets del pasado que fueron acusados de "apología a la pedofilia". En este caso Alejandro Sarubbi Benítez fue el abogado que hizo la denuncia, tras que "el Dipy" los sacara a la luz.

En el planteo del letrado expresó "Los delitos que se pueden apreciar son apología del crimen e instigación a cometer delito. Encontramos fotos de niños a quienes enfocaba como potenciales víctimas. Encontramos material desde el año 2010 hasta el año 2019. Esto no es una pavada, no es una persona que se deconstruyó".

Ahora luego de un mes sin actividad en las diversas plataformas en las que interactúa, volvió. Es que ayer por la noche, en sus historias de Instagram publicó una foto de su rostro con la palabra "Mañana", y finalmente hoy publicó una serie de historias hablando sobre todo lo que había ocurrido.

Además de reflexionar sobre lo ocurrido y volver a pedir disculpas, el humorista le agradeció a todos sus seguidores por el apoyo que le brindaron en este tiempo. También destacó el trabajo que hicieron muchos de sus amigos para estar junto a él ya sea para ver como estaba u ofrecerle algo.

A su vez aclaró que entendía que muchos de sus amigos no salieran a defenderlo públicamente ya que la cancelación que sufrió era enorme. Sin embargo se encargo de hablar de otro sector de "amigos". En sus historias no dudo en contar que muchas de las personas que se habían acercado a él en este último tiempo no estuvieron presentes cuando más lo necesitaban. "En los momentos malos malos, como estos, se alejó gente que quería", afirmó. Luego agregó "Hubo gente que yo consideraba muy cercana y salió en la tele a hablar mal de mi. Hubo muchos "amigos del campeón" que ni siquiera me preguntaron cómo estaba por privado".